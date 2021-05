Almería Día de Europa en el HU Torrecárdenas lunes 10 de mayo de 2021 , 08:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Día de Europa también ha sido celebrado en el Hospital Universitario Torrecárdenas donde la Ocal, la Orquesta Joven, Orquesta Infantil, el coro de Torrecárdenas y otros coros de la la provincia han interpretado el 'Himno de la Alegría' como muestra de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y de servicios esenciales que han trabajado de forma incansable durante la pandemia.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha querido dar las gracias a los 4.500 profesionales que forman parte del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y en general a toda la sanidad almeriense que este año marcado por la pandemia, se han dejado la piel por cuidarnos junto a todos los cuerpos esenciales y de las Fuerzas de Seguridad”. Además ha asegurado que “se trata de un acto marcado por la alegría que supone una celebración como este 9 de mayo Día de Europa y una alegría que compartimos además con las vacunas que cada vez más llegan a un mayor porcentaje de la población almeriense”.

Por último, la delegada del Gobierno andaluz ha querido mandar un mensaje de responsabilidad porque el virus sigue presente y aunque tengamos un final cercano y de superación frente al virus tenemos que seguir manteniendo mucha precaución".

