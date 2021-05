Almería El Centro de Orientación Pastoral de la Familia relanza su labor lunes 10 de mayo de 2021 , 08:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El párroco de San Pedro, Juan Antonio Moya Sánchez, es su nuevo director





El Centro de Orientación Pastoral de la Familia (COPF) “Virgen del Mar” de Almería se encuentra inmerso en un relanzamiento de su labor como servicio gratuito y de ayuda, abierto a las familias de la provincia. Tras el nombramiento del párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, Juan Antonio Moya Sánchez, como nuevo director, el COPF afronta con ilusión el reto de ofrecer a los almerienses una propuesta renovada y útil para resolver las dificultades que puedan surgir en cualquier etapa vital de las familias.



Como servicio integrado en la Iglesia es personalizado y confidencial y el deseo de sus miembros voluntarios es que el objetivo de revitalizar a las familias con un nuevo enfoque sirva para reconducir las cuestiones domésticas que alteran al matrimonio, la relación con los hijos o parientes u otras cuestiones, en todas sus dimensiones, que provoquen sufrimiento. Así lo explican María del Pilar Acero Ojeda y Alberto J. Consuegra Rubio, dos de la veintena de personas que colaboran de forma desinteresada en el nuevo Centro de Orientación de la Familia de Almería.



El ánimo del COPF es acoger a quienes necesitan resolver distintas dificultades nacidas en el hogar -fertilidad, ancianos, relaciones, adolescentes…- y se acercan al centro para explorar el origen de una situación de inseguridad, desánimo o pérdida de valores cristianos.



Para ello, los voluntarios del COPF acogen a la pareja con obstáculos vitales y le acompaña y ayuda a redescubrir la esencia del matrimonio. Si todo ello aún no es suficiente, el COPF dispone de la seguridad que aporta un grupo de profesionales expertos en psicología, psicopedagogía, medicina o enfermería que dará de forma altruista pautas para solucionar el conflicto porque saben acompañar, escuchar y orientar. Del mismo modo, el nuevo director, el sacerdote Juan Antonio Moya Sánchez, es doctor en Psicología y posee una larga experiencia como educador.



El Centro de Orientación Pastoral de la Familia de Almería también ha contactado con otros centros similares de las diócesis de Sevilla, Córdoba o Málaga ya que los objetivos de asesoramiento, acogida y acompañamiento son idénticos e inspirados en la sensibilidad cristiana.



En este sentido, en la provincia hay cinco matrimonios que efectúan esa labor; todos sus miembros poseen estudios universitarios, eclesiales, doctrina social de la Iglesia y de mediación familiar. Por ello, se puede atender de forma integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones.



Aseguran Pilar Acero y Alberto Consuegra que la esencia del COPF de “acompañar, discernir e integrar la fragilidad” parte del nuevo enfoque sobre la necesidad de revitalizar el amor en las familias que el Papa Francisco pidió a la Iglesia en su exhortación apostólica “Amoris Laetitia” de marzo de 2016. Por ello, el centro está abierto a cualquier persona, de cualquier credo o confesión o sin ella, con el desafío de fortalecer su familia frente al desánimo y la angustia por las dificultades.



Quienes deseen ser acogidos y acompañados por los profesionales voluntarios del COPF pueden telefonear a 637283476 ó al 950 880 889, al correo electrónico



