Día mundial de los rromà Juan de Dios Ramírez Heredia martes 05 de abril de 2022 , 07:27h Sí, el día 8 de abril, todos los gitanos del mundo celebramos nuestro Día Mundial. Celebración que tiene por objeto resaltar en primer lugar lo que todos los gitanos y gitanas (rromà) del mundo estimamos como el bien más preciado de nuestra existencia: el amor a la libertad. Y por ser un pueblo libre hemos sacrificado, a lo largo de la historia, lo que otros pueblos no han sabido valorar. Y cuando la libertad nos fue negada por el invasor de la India en los siglos IX y X los rromà prefirieron no perder su tesoro porque, como escribió Malcolm X, el líder radical más famoso de los Estados Unidos, que murió asesinado cuando solo tenía 39 años, "nadie te puede dar la libertad, nadie te puede dar la igualdad, nadie te puede dar la justicia. Si eres un hombre, la tomas". El año pasado no pudimos celebrar como se merecía, el 50 aniversario del mítico Congreso de Londres celebrado el 8 de abril de 1971. Aquel Congreso representó un "antes" y un "después" en la historia del pueblo gitano. Quienes tuvimos la suerte y el privilegio de participar en aquel acontecimiento no imaginábamos la importancia y la repercusión que tendrían los acuerdos que allí se tomaron. Permítanme que les diga que para mí mismo, todo que ví y oí en aquellos días era nuevo. Ante mi se abría un panorama diferente a todo lo que había podido imaginar. Descubrí a gitanos concienciados de que habían alcanzado el ideal supremo de luchar por conseguir el modelo de sociedad magistralmente expresado por Rosa Luxemburgo: "Un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres". No es extraño, pues, que nada más separarnos para regresar a nuestros países respectivos, la semilla sembrada en nuestros corazones aquel 8 de abril de 1971 empezara a dar sus frutos. Cada logro alcanzado nos reafirmaba en que estábamos en el mejor de los caminos: el de la revolución gitana que no significa violencia, significa movilización de conciencias. Por eso decidimos movernos y de ese movimiento nació la Unión Romaní, convencidos de que quien no se mueve, no siente sus cadenas. Y así nació el 8 de abril La celebración, cada 8 de abril, del Día Internacional del Pueblo Gitano tiene lugar en diferentes países del mundo y es un reconocimiento de la historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano. Y fue en el cuarto Congreso Mundial Romaní, que se celebró en Serock, Polonia, cuando se designó oficialmente el 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano, en recuerdo del primer congreso de Londres. Pero, ¿Cuántos somos? Seguidamente les ofrezco una relación que puede dar una visión bastante aproximada de cuantos somos y qué presencia tenemos en los diferentes países del mundo. Evidentemente no todos los datos que aquí ofrecemos son datos oficiales porque hasta ahora son muy pocos los países que tienen establecido en sus censos de población el origen étnico de sus habitantes. De igual forma debo decir que la información que tenemos de países ubicados en África y Oceanía no están suficientemente verificados. Sí puedo asegurarles que las cifras que aquí se ofrecen tienen un origen contrastado, lo que no debe impedir que sean revisadas y actualizadas. Población Gitana Mundial EUROPA ASIA Albania 150.000 Irak 50.000 Alemania 150.000 Irán 110.000 Armenia 1.000 Israel 5.000 Austria 15.000 Jordania 2.000 Bélgica 15.000 Líbano 8.000 Bielorrusia 11.000 Palestina (Gaza) 2.200 Bosnia Herzeg. 50.000 Siria 250.000 Bulgaria 800.000 Turquía 500.000 Chipre 1.200 TOTAL 927.200 Croacia 40.000 Dinamarca 4.500 Eslovaquia 520.000 AMÉRICAdel NORTE Eslovenia 9.000 Canadá 80.000 España 750.000 EE.UU 1.675.000 Estonia 2.000 TOTAL 1.755.000 Finlandia 10.000 Francia 500.000 Georgia 1.000 AMÉRICA DEL SUR Grecia 300.000 Argentina 300.000 Hungría 700.000 Brasil 800.000 Irlanda 21.000 Chile 10.000 Italia 145.000 Ecuador 1.000 Letonia 8.200 México 20.000 Lituania 4.000 TOTAL TAL 1.131.000 Luxemburgo 500 Macedonia 198.000 Moldavia 108.000 Montenegro 20.000 Noruega 5.000 Países Bajos 50.000 TOTAL MUNDIAL 13.065.600 Polonia 60.000 Portugal 50.000 Reino Unido 265.000 República Checa 300.000 Rep. de Kosovo 38.000 Rumanía 2.500.000 Rusia 500.000 Serbia 500.000 Suecia 15.000 Suiza 35.000 Ucrania 400.000 TOTAL 9.252.400 Juan de Dios Ramírez Heredia Abogado y periodista Presidente de Unión Romani Fue diputado por la provincia de Almería durante dos legislaturas por el PSOE