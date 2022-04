Deportes 750 jugadores en el XI Torneo Adaba de Semana Santa lunes 04 de abril de 2022 , 20:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “es el tercer mejor campeonato de baloncesto base de España” con presencia de niños y jóvenes de Madrid, Murcia y Andalucía El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha comenzado su intervención, en la presentación del XI Torneo Adaba de Semana Santa, recordado a Javier Imbroda, exseleccionador nacional de Baloncesto y consejero de Educación y Deporte, fallecido ayer, “del que sólo tengo buenas palabras, era un hombre muy cercano y qué mejor forma de rendirle homenaje que presentando un campeonato de baloncesto base”. Tras rendirle homenaje, el concejal de Deportes ha afirmado que el baloncesto es el deporte que más practicantes tiene en los Juegos Deportivos Municipales, con 1300 jugadores esta edición. “Es, además, un deporte con importantes clubes que trabajan cada día para cultivar el talento que existe en la ciudad. Uno de los que tiene más tradición es el club Adaba, que preside María José Abad y que ha ido creciendo anteriormente de la mano de Luis Parejo”. El Torneo Abada es “el tercero más importante de España de baloncesto base y, tras los dos años de pandemia, regresa a nuestras canchas”. Se trata de la edición número Once del Torneo Adaba de Baloncesto de Semana Santa, que se celebrará desde el domingo 10 de abril y hasta el miércoles, 13 de abril, en las cinco pistas del Pabellón de Deportes de El Toyo-Retamar. El prestigio del mismo se refleja en los datos: participarán 750 jugadores, de 9 a 16 años, 75 equipos, jugadores procedentes de tres comunidades: Madrid, Murcia y Andalucía, y se jugarán 135 partidos. Almería estará representada por Toyo Basquet CB Roquetas y, por supuesto, el club Adaba. Juanjo Segura ha afirmado que “esta competición permitirá a los niños y jóvenes seguir formándose y aprendiendo los valores del deporte, tales como el liderazgo, trabajo en equipo y compañerismo”. Y, por último, ha recordado que “el deporte traerá negocio para hoteles, comercios, bares y restaurantes. Más de 1.000 personas estarán varios días en nuestra ciudad, generando riqueza para nuestras empresas. Y seguro que muchos de ellos aprovecharán con sus familias para continuar en Almería disfrutando las vacaciones de Semana Santa”. A su lado, Juan Ramón Aguilera, coordinador del club, ha explicado que “desde hace dos meses están cerradas las inscripciones, lo que demuestra el prestigio de nuestro torneo. Trabajaremos en grupos burbuja con tres hoteles, especialmente el Cabo de Gata, que el grupo Senator Hotels&Resort ha abierto expresamente para nosotros”. A la rueda de prensa también ha asistido la presidenta de Adaba, María José Abad, la directora del hotel Cabo de Gata, Soledad Trujillo, y el responsable de Promoción y Ventas, Sergio Fenoy, la vocal del club, Belén García, y el coordinador de las escuelas deportivas de Adaba, Marcos Bueso. El concejal ha concluido felicitando “al club Adaba por su compromiso con el deporte y con Almería, y por continuar organizando este prestigioso torneo de Semana Santa. Y, por puesto, a los patrocinadores que asumen la responsabilidad social de apoyar el deporte base”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

