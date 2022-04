Almería El presidente Juanma Moreno reclama la vertebración ferroviaria "de Huelva a Almería" martes 05 de abril de 2022 , 07:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido en que el objetivo del Gobierno andaluz es vertebrar Andalucía de este a oeste, de Huelva a Almería, y que toda Andalucía acorte distancias, al mismo tiempo que le ha tendido la mano al Gobierno de España para ayudar a gestionar el ferrocarril en Andalucía, uniendo mejor las capitales andaluzas y aprovechando de la mejor manera posible las infraestructuras existentes. "Quiero que nuestros trenes no choquen ni se crucen, sino que tiren juntos", ha agregado. Moreno, que ha asistido junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a la inauguración de la conexión ferroviaria por alta velocidad Málaga-Granada, ha afirmado que con la cooperación y colaboración de las distintas administraciones e instituciones se llega antes y más lejos y ha abogado por anteponer siempre los intereses de los andaluces a cualquier otra consideración. En este sentido, ha aseverado que hoy se da un paso importante hacia el futuro con esta conexión entre Málaga y Granada y ha señalado que espera que se avance también en el transporte de personas y en potenciar el tráfico de Cercanías. El presidente Juanma Moreno se sube en Málaga al tren AVE que lo ha llevado a Granada. Así, ha hecho alusión a proyectos claves como la variante de Loja y la conexión ferroviaria con Motril, un proyecto que ha considerado inaplazable, a la vez que ha apostado por dotar de frecuencia necesaria a la nueva conexión Granada-Málaga para que las expectativas generadas no se vean frustradas y sea un instrumento útil. De este modo, ha manifestado que esta conexión con la que se potencia el eje de progreso va a beneficiar especialmente a estas dos provincias andaluzas que son hermanas, que suman esfuerzos y recursos para conseguir objetivos importantes y que van a generar sinergias de primer nivel. "Málaga y Granada suman un PIB de 47.000 millones de euros y reciben entre las dos más de 8 millones de visitantes al año. Son dos provincias complementarias en lo económico porque empresarios de Granada invierten en Málaga y al revés", ha añadido. El presidente, con el alcalde de Málaga, el delegado del Gobierno en Andalucía y el presidente de Renfe. En este punto, ha insistido en la necesidad de impulsar el transporte ferroviario de pasajeros y también el de mercancías, así como que se hagan realidad los corredores Atlántico y Mediterráneo porque, según ha dicho, "ello redundará en beneficio común y en prosperidad para todos". Moreno ha manifestado que Andalucía está decidida a ser la locomotora de España y, en algunos aspectos, también de Europa, ante lo que ha subrayado que esta comunidad tiene los mimbres necesarios para conseguirlo y prueba de ello son los indicadores económicos. Así, ha hecho alusión a las cifras insólitas en inversiones extranjeras, al récord en exportaciones alcanzando en 2021 los 34.500 millones de euros, a las 17.500 nuevas sociedades mercantiles del pasado año y a lo que se une que esta comunidad lidera la creación de empleo. "Vamos a poner lo que esté en nuestro alcance para modernizar, agilizar y poner a Andalucía en el lugar que le corresponde y a los andaluces en el lugar que debe estar con capacidad para competir, avanzar y progresar", ha concluido. Juanma Moreno, sentado en uno de los vagones del AVE entre Málaga y Granada. El acto de inauguración de la conexión ferroviaria por lata velocidad Málaga-Granada ha contado también con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.