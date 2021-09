Opinión Díaz Ayuso y Juanma Moreno en la playa Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 06 de septiembre de 2021 , 10:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





A pesar de las distancias que el covid-19 nos está obligando a mantener incluso en la playa, o quizá por eso mismo, porque colocarnos a distancia supone tener que hablar más alto, y eso la pérdida de cierta intimidad, admito que en esas circunstancias escuché una conversación hace unos días que “por su interés periodístico” me animo a compartir con ustedes.



No llegué a enterarme de la relación entre los dialogantes, pero creo que no eran familia, así que podemos obviar la crítica fácil a sus comentarios con el descalificativo de “cuñadismo”. Eran, eso sí, viejos amigos, ambos votantes del Partido Popular, pero uno madrileño con calzón rojo, y el otro ejidense con calzón azul, pero a los efectos que nos atañe, mejor sería dejarlo sencillamente en que era andaluz.



La conversación comenzó con el tema de las vacunas del covid-19, y ambos coincidían en lo bien que lo habían hecho en las dos Comunidades, cuestionando al tiempo las medallas del presidente Pedro Sánchez y su ministra Carolina Darias, a quienes otorgaban únicamente el mérito de haber pagado la factura “con nuestros impuestos”.



Pero vamos a la discrepancia que es donde está la clave, y permítanme la licencia de entrecomillar frases que no son textuales porque no las recuerdo tal cual, pero sintetizan de un modo bastante ajustado lo que decía cada uno. El madrileño defendía a capa y espada la gestión de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el andaluz lo hacía de Juanma Moreno, y la cosa podría haber quedado ahí, en autocomplacencia, si no llega a ser porque el que jugaba de local se debió sentir ofendido en su orgullo cuando el otro le dijo que la madrileña se había convertido en “una figura política de nivel nacional”.



El ejidense le respondió con un “define nacional”, a lo que el otro destacó la buena gestión de la estrella mediática de izquierda y de derecha, como ejemplo de que si los primeros la intentan ridiculizar, y los segundos la aplauden, es que, sin lugar a dudas, lo está haciendo “muy bien”.



Hasta ahí podíamos llegar, debió pensar el del bañador azul que, inmediatamente le preguntó “¿Cuántas leyes aprobó Ayuso en la anterior legislatura?”. La respuesta del otro fue “ninguna porque entre el ‘rojerío’ y Vox, y el pasmado de Ciudadanos, no la dejaron”. “¿Y cuantos Presupuestos?” fue la siguiente cuestión, y la respuesta fue similar.



El andaluz, argumentó que “el Gobierno de Madrid y el nuestro eran básicamente lo mismo, el PP con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox ¿no? Bueno, pues aquí Juanma ha aprobado todos los presupuestos desde que llegó a la Presidencia, y además ha aprobado leyes… porque está a lo que hay que estar”.



El del bañador rojo, algo molesto por el andaluz respondón, mencionó la “presión de Vox” sobre Ayuso, pero entonces éste le contestó que “para presión la que hacen en Andalucía, que han roto con el PP ‘definitivamente’ cuatro o cinco veces, pero al final siempre vuelven… pero si aquí no paran de decir que Juanma hace políticas socialistas, si no hacen nada más que pedir elecciones… eso sí, parece que en vez de preferir que siga el PP regenerando la Junta, quieren correr el riesgo de que entren los socialistas a cambio de pillar ellos algún escaño más si pueden, o de que el PP les necesite y les de asientos en el gobierno”.



Entonces el madrileño recuperó el argumento de que Ayuso “se ha convertido en líder nacional”, y el andaluz le dijo “¿y eso no te da qué pensar?”.



El de fuera se quedó callado, y el de aquí añadió “ahora tenemos la oportunidad de crecer, pero para eso hay que recoger el voto centrista de Ciudadanos que es quien los pierde, porque a la derecha ya tenemos los nuestros, y seguro que recuperaremos algunos que se han ido a Vox en cuento acaben de darse cuenta de que son tan nocivos para el PP y para España como Podemos para el PSOE y para España”. Siguió argumentando que “los medios de izquierdas ridiculizan a Ayuso pero la convierten en referente de la derecha, las dos cosas a la vez, y así desestabilizan a Casado ahora que va para arriba, y los de derechas se suman a la fiesta porque es la Comunidad de Madrid quien les pone la publicidad, o porque quieren imponer sus criterios estratégicos al partido… como hacía antaño El País con el PSOE de González, pero claro, sin ser ellos El País, ni Casado el inquilino de La Moncloa”.



En fin, la conversación duró un poco más, pero el sol me estaba achicharrando ya y me merecía un baño, así que me lo di, y como al hacerlo me tuve que aproximar un poco más a ellos, antes de zambullirme oí al ejidense un poco enfadado decir “¡pero si es que Ayuso estornuda y el Ferreras le hace un espacial y el Inda le da una portada por tener los mejores estornudos del mundo! Tú no pierdas de vista una cosa, que si Juanma lo estuviera haciendo mal, estarían dando por saco con el tema todas las cadenas, y no lo sacan… porque no pueden, porque lo está haciendo bien, porque gestiona”.



Puedo añadir que días después volví a verles en un chiringuito tomando unas cervezas, por lo que deduje que pese a la disparidad de criterios, la amistad se impuso, como debe ser. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 744 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)