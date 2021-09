Críticas internas en el PSOE de Almería por la elección de candidatos al Congreso Federal

Lo que ha hecho aflorar las críticas internas en el PSOE de Almería por la falta de transparencia y democracia interna, ha sido un tuit de Mohamed Bagdad, secretario general de las Juventudes Socialistas de la Agrupación de la capital, en el que se felicitaba por haber sido elegido como uno de los candidatos provinciales al Congreso Federal.

A partir de ahí, tal como ha podido recoger Noticias de Almería, se producen una serie de comentarios que dejan clara la situación por la que pasa el PSOE provincial, que no olvidemos que fue afín a la defenestrada Susana Díaz, frente al PSOE de la capital que lideran los afines a Juan Espadas.

Así, en el perfil de Almería Socialista se podía leer que se habían enterado por Twitter

Muchos militantes de izquierda socialista nos enteramos de que hacen asambleas prácticamente unifamiliares de una parlamentaria del @psoedeandalucia en #Almería sin contar con la militancia. A modo Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como #AsíNo pic.twitter.com/XTSAB0XCp2

El asesor municipal socialista en el Ayuntamiento, Juanfra Colomina, se sumaba con la siguiente crítica.

Lo que ocurrió el pasado sábado no hay por donde cogerlo. Se celebra Asamblea de IS sin convocatoria oficial de @PSOEAlmeria , ni conocimiento por parte de la militancia. Todo queda en familia (en una) y bajo prácticas de la que muchos estamos ya hartos de los mismos de siempre.

Otra militante se mostraba indignada y pedía la impugnación de la elección, y además se reclamaba a Noemí Cruz, parlamentaria y secretaria de Militancia, que dijera algo al respecto de la polémica.

No solo eso, ya hay quien le recrimina a él mismo que no haya asambleas en la organización que dirige.

Por último, podría ser que toda esta disputa en la que han aflorados las quejas por la poca participación en el PSOE de Almería, haya tenido su origen en un error del propio Bagdad, que tal vez no se enteró de para qué lo habían elegido, o no supo explicarlo.

Moha, deberías corregir tu texto, para que sea correcto, Igual te has confundido, al escribir…

NO has sido elegido para el congreso Federal del Psoe, esa elección aún está pendiente, has sido elegido Delegado a La Asamblea Federal de Izquierda Socialista…