Díaz: "Hay que ser muy cínico para manifestarse contra el Gobierno por el fondo al transporte"

martes 06 de abril de 2021

El viceportavoz del PSOE recuerda al alcalde de Almería que el PP votó contra la medida en el Congreso y que los remanentes se le han ido en pagar sentencias







"Hay que ser muy cínico para ir a Madrid a manifestarse en contra del Gobierno de España por la aprobación del Real Decreto de medidas frente al COVID, que incluía un fondo de ayudas para que los ayuntamientos hicieran frente al descenso de pasajeros en los servicios de transporte públicos a consecuencia del COVID, y quejarse de que el dinero no llega". Con estas palabras, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha valorado las declaraciones efectuadas por el alcalde de la capital en las que asegura no haber recibido ni un euro de ayudas del Gobierno por este concepto.



"La ruina del Ayuntamiento de Almería no se ha producido ahora por efecto del COVID, sino que ha sido provocada por los años de mandatos del Partido Popular y prueba de ello es que tras autorizar el Gobierno el uso de los remanentes de Tesorería para sufragar gastos extraordinarios generados por la pandemia, el alcalde lo que ha hecho ha sido gastar más de 25 millones de las arcas municipales en pagar de golpe el pufo de las expropiaciones del Paseo Marítimo a consecuencia de su mala gestión", ha destacado.

Transporte

El responsable socialista ha recordado al primer edil que "su partido, el Partido Popular, votó en el Congreso de los Diputados en contra del Real Decreto Ley 27/2020 que, además de autorizar a los ayuntamientos a utilizar los remanentes de tesorería para hacer frente a la pandemia, establecía la creación de un fondo de transporte por importe de 400 millones de euros destinado a compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte, decreto que no pudo salir adelante".



"Es lamentable observar al alcalde cómo sigue agarrado al argumentario del PP y comprobar que cuando tuvo esta oportunidad de defender los intereses de los almerienses escogió encabezar la revuelta de alcaldes de su partido para manifestarse a las puertas del Congreso, junto al presidente nacional, Pablo Casado", ha destacado.



En este sentido, Pedro Díaz, ha puesto de relieve el extraordinario esfuerzo que el Gobierno de España está realizando para ayudar a los ayuntamientos a superar la crisis generada por el COVID, incluso en asuntos que son de estricta competencia municipal, como el transporte urbano, y que su compromiso sigue siendo firme, tal y como han comunicado a los alcaldes de los municipios afectados por escrito, tanto el Ministro Fomento, José Luis Ábalos, como la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Remanentes

Igualmente, el viceportavoz socialista, ha puesto de relieve el hecho de que "la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 ha permitido a los ayuntamientos utilizar los remanentes para gastos de reconstrucción económica y social generada por la Covid, permitiendo la liberación de 15.000 millones junto con ese importante montante de más de 1.800 millones que las entidades locales reciben a través de los Presupuestos Generales en concepto de participación en los ingresos del Estado.



A este respecto, ha criticado que el alcalde de Almería, "en lugar de destinar los ahorros municipales a ayudar a las familias, los trabajadores y las empresas en crisis por la pandemia, haya decidido sacar ese dinero para pagar las condenas contra el PP en el Ayuntamiento, ocasionando un déficit de casi 25 millones de euros en las arcas municipales en el año 2020".



"Si Almería no tiene más recursos en estos momentos, desde luego, no es por culpa del Gobierno de España, que está actuando desde el minuto cero para crear un escudo social que permita superar la crisis sin que nadie se quede atrás y más bien se debe a esta manera de gobernar la ciudad de los alcaldes del Partido Popular, abrazados a las siglas antes que a la defensa de los intereses de los almerienses", ha concluido.