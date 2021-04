Capital El Ayuntamiento licita por 24,5 millones y 15 años los cementerios martes 06 de abril de 2021 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba la contratación de este servicio, que incluye un plan de inversiones valorado en casi un millón de euros para la mejora de las instalaciones en los cinco cementerios municipales





El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación para la concesión de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería, con un valor estimado de licitación de 24.566.741,60, IVA excluido, y un plazo de quince años, prorrogable dos más dos años. La propuesta incluye la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, regulador de este contrato de concesión, así como el pliego de Prescripciones Técnicas.



Con este nuevo contrato el Ayuntamiento vendrá a prestar, mediante el sistema de concesión, los servicios funerarios que engloba la gestión de los cinco cementerios repartidos por el término municipal (San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada de San Urbano y Cuevas de los Medina), así como de las instalaciones del tanatorio-crematorio 'Sol de Portocarrero'. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Diario Oficia de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de 30 días naturales.



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha explicado que a lo largo del periodo de concesión “la inversión prevista en la mejora de las instalaciones de cementerios municipales se estima en casi un millón de euros” incluyendo, como parte del valor de mejora en las instalaciones y equipamientos necesarios a incorporar en el tiempo de vigencia del contrato, la reparación e impermeabilización de cubiertas de nichos existentes, la instalación de iluminación en todos los cementerios y la construcción de nuevas series de nichos o la instalación de baños adaptados a personas con movilidad reducida, en respuesta a la demanda existente.



Así, planteada como una actuación a realizar durante los ocho primeros años de la concesión, atendiendo en primer lugar necesidades más urgentes, se llevarán a cabo labores de reparación e impermeabilización sobre unas series de nichos afectados por filtraciones de lluvia.



Una de las principales actuaciones a llevar a cabo será también la instalación de iluminación en todos los cementerios. Como ha explicado Sánchez, “tan solo el cementerio de Almería posee iluminación en la entrada y alguna calle principal, mientras que el resto de cementerios no dispone de iluminación, por lo que en invierno el horario de acceso se reduce notablemente”. La dotación de un sistema de iluminación permitirá “ampliar el horario de funcionamiento, además de mejorar con ello las condiciones de seguridad y vigilancia en los cementerios”.



El plan de inversiones remarca además la “obligatoriedad” en la disposición de unidades de enterramiento en formato de nichos, “a pesar de que la tendencia indica, en los últimos años, un aumento considerable de incineraciones en detrimento de la inhumación”, ha subrayado la concejala de Servicios Municipales, matizando que “si bien la empresa tiene la obligación legal de disponibilidad para una demanda de seis meses, dicha demanda se analizará a un año vista”.



Además, como propuestas de inversión para las distintas instalaciones, sujetas a la selección y supervisión municipal, se han incluido mejoras en la maquinaria, común a todos los cementerios, mobiliario y jardinería, además de reparaciones específicas referidas a cada uno de los camposantos del término municipal, todo ello de acuerdo al plan de inversiones previsto a realizar en el desarrollo de la concesión.



Entre esas propuestas se ha incluido el arreglo del Patio San Rafael, la restauración de la zona de panteones, la reforma y consolidación de la Cruz de los Caídos o el estudio de mejora de acceso por la zona norte, en el caso del cementerio de San José; la construcción de 32 nichos, en el cementerio de La Cañada; la demolición de nichos expedientados y la construcción de nuevos en su lugar, en el caso del cementerio de El Alquián; diferentes mejoras y arreglos en el cementerio de Cuevas de Los Medinas y un proyecto para la reforma completa del cementerio de Cabo de Gata.





Cumplimiento sentencia

Como ha explicado Sacramento Sánchez, la licitación de la nueva concesión viene a dar cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en febrero de 2015, anulando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de abril de 2010, por el que se adjudicaba definitivamente a la mercantil ASV FUNESER, S.L., el contrato para la gestión del servicio público, en la modalidad de concesión administrativa, para la explotación del servicio municipal de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería, añadiendo en dicho contrato la prestación de los servicios de tanatorio y crematorio, que no se prestaban con anterioridad por el Ayuntamiento de Almería.



Ha recordado la edil que, a efectos de ejecutar el fallo de la citada sentencia, en julio de 2016, también en Junta de Gobierno Local se acordaba “iniciar un nuevo expediente administrativo de contratación del servicio público municipal de cementerios, tanatorio y crematorio” por tratarse de un contrato cuya celebración respondía a una necesidad “inaplazable” por razones de interés público.



