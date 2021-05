“Mi amor por la literatura viene por los relatos escuchados a los vecinos de mi barrio”, afirma Juan Manuel Gil

lunes 03 de mayo de 2021

El ganador del Premio Biblioteca Breve es uno de los protagonistas de la Feria del Libro, en cuya última jornada los niños han disfrutado con los cuentacuentos





La Feria del Libro de Almería ha continuado el fin de semana con grandes actividades, organizadas por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y con la colaboración de Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Fundación Unicaja e Interalmería TV. Uno de los protagonistas de la tarde de ayer sábado fue el almeriense y reciente ganador de Premio Biblioteca Breve 2021: Juan Manuel Gil, con su obra Trigo Limpio de la editorial Seix Barral.



Durante la mesa redonda, Juan Manuel Gil ha expresado su agradecimiento a la organización de la Feria del Libro así como, de dónde surge su amor hacia la literatura. “Mi amor por ella viene por los relatos que escuchaba en mi barrio, en El Alquián, mis vecinos eran juglares que embelesaban a la gente con sus historias, allí sentí el amor y la envidia a aspirar a algo parecido”.



En su ‘falsa’ novela de detectives, ‘Trigo Limpio’, el autor sumerge al lector a conectar en una historia que sucede veinticinco años después de protagonizar una gamberrada y ésta marcará el transcurso de la vida de un grupo de amigos. El narrador sin nombre de esta novela recibe un mensaje de Simón, un miembro de la pandilla que desapareció un buen día sin dejar rastro, con una propuesta inesperada: ¿por qué no escribes sobre nosotros?, ¿sobre lo que nos sucedió?”.



El autor almeriense ha explicado que, al escribir una novela de este género, “provoca la curiosidad haciendo que el lector se quede encantado. Este género hace que me apetezca madrugar, acostarme tarde o compartir charlas con lectores y amigos, la novela la siento más que nunca como mi casa, soy yo mismo”.



También ha participado Elena Medel, una de las autoras más esperadas con sus obras ‘Un día negro en una casa de mentira’ o ‘Las Maravillas’, y ha podido compartir sus inquietudes con los almerienses. “Gracias a los que trabajan para hacer que la Feria del Libro sea posible”, ha indicado.



“Me gusta que, en mis obras, los textos que van dialogando no tengan un límite de temas y es que yo, como escritora, intento disfrutar el trayecto también como lectora”, ha reflexionado Elena Medel. Asimismo, ha dejado claro que ella escribe “desde el impulso de disfrutar y pensar que esto que hago se parece a lo que yo disfrutaría leyendo, también cuento historias que echo mucho de menos”.



Respecto a su viaje a Almería, ha querido reflejar que “Almería es Ana Santos, tuve la oportunidad de conocerla como amiga y fue una experiencia increíble, ella fue mi guía en la edición porque el 95% de lo aprendido fue gracias a ella”, apunta.





Hoy, cuentacuentos para los más pequeños

El último día de la 41º Feria del Libro ha coincidido con la Día de la Madre y entre el público había muchas mamás con sus hijos, que han disfrutado con los dos cuentacuentos que se han preparado en la Carpa de Actividades. En primer lugar, Inma Tapia ha contado las aventuras de Rúper en su búsqueda del arco iris, y luego Juan Arjona, en este caso con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, ha narrado varios cuentacuentos. También se ha presentado ‘En busca de un héroe’, de Adrián P.J.



En el Centro Fundación Unicaja se ha presentado la obra colectiva ‘Un mundo bajo sus alas’, recopilación de varios autores, en un proyecto de la editorial Sol de Sol con la Junta de Andalucía con la intención de fomentar la educación ambiental.



Por la tarde, ha habido un delicioso acto literario con formato radiofónico de Marta Rodríguez, Jacinto Castillo y Alfredo Casas, donde Marta Rodríguez ha firmado ‘Cuando fui náufraga’. La Feria del Libro ha terminado con la presentación y firma de Sr. Curri y Santiago Girón y ‘Las aventuras del pequeño Gustavo’, en una charla presentada por Pepe Céspedes.