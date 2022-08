Capital Diego Cruz define la Feria 2022 como “muy participativa, ordenada, segura, solidaria e inclusiva” lunes 29 de agosto de 2022 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Feria concluye con más de 67.000 espectadores en el programa musical, 27.500 visitantes diarios en el Recinto Ferial, y el 95% de ocupación hotelera El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha calificado la Feria de Almería como “muy participativa, ordenada, segura, con un marcado carácter inclusivo y solidario, y como un motor de empleo y desarrollo económico”, en el balance realizado hoy, en rueda de prensa. Esta frase la sustenta en el reconocimiento recibido por los diferentes sectores implicados: “Los feriantes que han podido trabajar en la Feria; Ashal, que nos ha indicado que ha habido un 95% de ocupación hotelera en la ciudad y que los nueve ambigús de la Feria del Mediodía han funcionado muy bien; los vecinos de La Goleta, que nos han expresado que el barrio estaba límpio después de cada noche; y el sector de la Cultura, que se ha visto reforzado con un amplio programa de conciertos respaldado por el público”. Los datos de participación demuestran el éxito y ahí “la música ha sido, sin duda, una de las grandes locomotoras de la Feria de la Noche, con un total de 67.000 espectadores en el programa cultural, cifra que supera los 60.000 del año 2019, la última feria normalizada”, afirma Diego Cruz, Del total, destaca Estopa, que agotó las 10.000 entradas del Recinto de Conciertos, Los Morancos, que han hecho lo mismo en el Auditorio, 1.044 entradas, y el Cooltural Fest se ha asentado como un referente de la música en verano en España, con 40.000 espectadores, de las que el 40% eran de fuera de la ciudad. “Además, hemos mantenido las tradiciones del concierto de la OCAL, la Banda Municipal y el 37º Festival de Folclore”. La Feria también es deporte y en las 29 competiciones deportivas “han participado 5.817 personas, cifra que supera los 5.102 del año 2019, y en cuanto a los espectadores, han sido 27.350, por lo que también se crece respecto a 2019 que hubo 21.300. Les recuerdo que por la pandemia no hubo programa deportivo en los años 2020 y 2021”. Respecto al Recinto Ferial, el concejal ha destacado “el gran recibimiento de la nueva distribución de espacios, al situar las atracciones infantiles en la parte central, mucho más visible y más cómodo para todas las familias, que además contaron con esas horas libres de ruido y con luces fijas en una medida inclusiva que venimos adoptando en los últimos tiempos”. En cuanto a la participación, “los datos indican que la han visitado el recinto una media de 27.500 personas diarias. En cuanto a los aparcamientos del ferial, han pasado 35.677 coches más las 312 plazas ocupadas por vehículos para personas con discapacidad. Una Feria Inclusiva Diego Cruz ha querido detenerse “en el esfuerzo que se ha hecho por la inclusión, con medidas que han sido acogidas muy positivamente”, y ahí ha citado que Cooltural Fest tuvo varios conciertos adaptados a la lengua de signos, entre otras medidas; “también el lunes de Feria vivimos cuatro horas sin ruido y con luces fijas en el Recinto Ferial por los niños con autismo y síndrome de Asperger”; la Travesía a Nado fue inclusiva, con nadadores convencionales y de deporte adaptado participando en las mismas pruebas y la celebración de la I Copa Travesía a Nado FANDDI, para personas con discapacidad intelectual; se ha celebrado un showcooking por la inclusión, donde han cocinado en el Espacio Gastronómico jóvenes con otras capacidades; “y os recuerdo que la concesión de los aparcamientos de Feria los gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca”. El Espacio Gastronómico de Ayuntamiento y Sabores Almería ha sido otro éxito cada día. En total, se han hecho más de diez eventos para promocionar la gastronomía almeriense. “Cientos de almerienses y turistas han disfrutado de showcooking de nuestros mejores chefs, hemos celebrado un encuentro con mujeres, presentado varios platos saludables y fue todo un éxito de asistencia la presencia del conocido y televisivo chef Enrique Sánchez el pasado miércoles. Además, también gran participación en el concurso de gastronomía con edades de los 25 a los 66 años”. El concejal de Cultura ha señalado que “la Feria del Mediodía ha tenido gran ambiente, seguridad y buen funcionamiento de la limpieza cuando cierra sus puertas. Gran apoyo de la hostelería puesto que hemos pasado de cinco ambigús en el centro a casi doblar la cifra con nueve. Y los ambigús han regresado al Paseo, como querían los hosteleros”. Para dinamizar la Feria del Mediodía ha habido exposiciones de Mini Cooper, de Motos Antiguas, Paseo de Caballos, ambigús y el Espacio Gastronómico. Y, como novedad, se ha creado la zona de juegos tradiciones infantiles en el Parque Nicolás Salmerón. Una Feria segura En el balance de la Feria, Diego Cruz se ha felicitado por la responsabilidad de los almerienses y turistas, lo que ha llevado a que apenas haya que reseñar incidentes. El concejal afirma que “ha sido, y es muy importante, una Feria segura como corroboran las estadísticas de la Policía Local, lo que es también una excelente noticia y hay que felicitar por ello a todos los integrantes del servicio de seguridad y emergencia. La coordinación entre todos ellos ha garantizado el éxito”. Por último, los actos religiosos en honor de nuestra patrona, recuperando la procesión, igualmente han gozado del favor de los almerienses, lo mismo que los institucionales, como el Homenaje a los Coloraos. El Psoe, en su mundo Con estos datos, al responsable municipal de Cultura le sorprenden las críticas de la oposición socialista “porque dan la sensación de que los almerienses vivimos una Feria alegre y participativa, donde disfrutamos de las bondades de nuestra ciudad, mientras que el PSOE vive su imaginaria Feria, en la que les gustaría que fuera todo mal, pero que no se ajusta a la realidad. La Feria de Almería, repito, ha sido participativa, segura, viva…, y ha generado empleo y desarrollo económico para la ciudad, por lo que ha felicitado “a todos los que han hecho posible que la Feria sea un éxito, en especial a los trabajadores del Área de Cultura y Educación, y ahora a empezar a trabajar en la de 2023”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

