Capital Ampliar Diego Cruz destaca que la Navidad ha sido “participativa y muy familiar” viernes 07 de enero de 2022 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura afirma que “mientras empleados municipales y Equipo de Gobierno hemos trabajado para combinar alegría y seguridad sanitaria en el Psoe se han dedicado a estar de vacaciones y criticar” La ciudad de Almería ha disfrutado de una Navidad “participativa, tradicional, muy familiar y con una programación segura y espectacular”. Con estas palabras define el concejal de Cultura, Diego Cruz, el programa municipal #AlmeríaesNavidad’, a la vez que añade que “los almerienses han podido conectar de nuevo con el ambiente navideño, que han vivido con seguridad y responsabilidad y cumpliendo las directrices de las autoridades sanitarias”. Por eso, lamenta que “mientras los empleados municipales y el Equipo de Gobierno hemos trabajado con intensidad para poder combinar la alegría de la Navidad con la seguridad sanitaria en el Psoe se dedicaban a estar de vacaciones y criticar”. En esta misma línea, Diego Cruz afirma que “la organización de esta Navidad ha sido muy compleja debido a la sexta ola del Covid. Sin embargo, gracias a la buena planificación del Equipo de Gobierno y la profesionalidad de los técnicos municipales hemos podido llevar a cabo la inmensa mayoría de las actividades incluidas en la programación de Navidad. Prácticamente se ha realizado el 100%, salvo que el Covid haya impedido la participación de algún artista, con una satisfacción generalizada. Este balance lo apoya en los hechos: “los almerienses han salido a la calle con alegría para disfrutar de la Navidad. Han podido pasear, contemplar y sentir la Navidad con una brillante iluminación navideña, con momentos muy especiales como el encendido en la Puerta de Purchena, el ‘Mapping’ en la Plaza Vieja o la decoración de estrellas de la Plaza de la Catedral. El ambiente en las calles ha sido muy especial”. Diego Cruz también destaca que “la Navidad ha permitido generar negocio para los comerciantes y la hostelería. Los feriantes han instalado sus atracciones en el Puerto con Diverpark, y la Feria Sabores Almería y el Mercado Navideño, con casi 80 casetas de corte tradicional, repartidas entre la Rambla y en el Paseo de Almería, han funcionado muy bien. La Noria ha sido todo un éxito y los comerciantes del centro y los barrios están muy satisfechos”. El concejal ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería para llevar a cabo, con seguridad, la programación navideña. “Nuestro compromiso con los almerienses ha hecho que redoblemos esfuerzos, con imaginación y en permanente contacto con las autoridades sanitarias, para completar la programación”. El ejemplo más claro ha sido la Cabalgata. “Los Reyes Magos han paseado por la ciudad, con una campaña previa de concienciación y han llenado de ilusión a los niños en su recorrido por las calles de la ciudad. Gracias a los almerienses por su colaboración durante toda la Navidad, y en especial en la Cabalgata”. La Navidad ha sido también muy cultural con la presencia de estrellas de la música, teatro y danza, como Montserrat Martí Caballé y Los Chicos del Coro, Immaculate Fools y la Gala 25 Aniversario de la Zapatilla de Plata con la participación de Rubén Olmo, director del Ballet Nacional, Edu Guerrero, Eduardo Leal, Vlada Vest, Mariana Collado, Aitana Rousseau y un cuerpo de baile almeriense. Y concluirá el domingo con el Ballet Nacional Ruso. El Belén Municipal, la Noche de las Candelas, ‘El Mesías’ de la Orquesta Ciudad de Almería, el 40º Festival de Teatro Infantil, el Concierto de Año Nuevo, o la San Silvestre en el plano deportivo, son algunos de los hitos de esta Navidad. Además, el aspecto más solidario se ha plasmado con el concierto solidario de la OCAL, junto a la Orquesta y Coro del Hospital Torrecárdenas, y diferentes colaboraciones a beneficio de los damnificados por el volcán de La Palma. Por último, Diego Cruz ha destacado que “hemos aprovechado estas fiestas para seguir apoyando a los profesionales de la cultura local con Plan Reactiva-21. Más de 20 conciertos y espectáculos de creadores y artistas almerienses con entrada libre. Concluye “agradeciendo el fuerzo de todos los trabajadores municipales, en especial del Área de Cultura, y el compromiso y colaboración de los almerienses, para que Almería haya brillado más que nunca en Navidad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

