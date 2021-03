Capital Diego Cruz pide “una propuesta consensuada” entre las asociaciones de feriantes de Almería martes 30 de marzo de 2021 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El edil de Cultura califica al Psoe de “oportunista: en Navidad criticaba que organizáramos actividades culturales y ahora reclama miniferias”



El Ayuntamiento de Almería está al lado de los diferentes colectivos empresariales, como está demostrando desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y lo mismo ha realizado con los profesionales y empresarios del sector de las atracciones de feria de la ciudad. Por eso, el concejal de Cultura, Diego Cruz, no entiende que se critique al Ayuntamiento por este tema, y menos el Psoe “que lleva demostrando una continua inacción durante toda la pandemia”. Cruz recuerda que “nos hemos reunido con las diferentes asociaciones de feriantes desde el inicio de la pandemia, la última la pasada semana, y desde el principio hemos solicitado una propuesta consensuada, sin haber recibido este texto conjunto en ningún momento”.



El concejal afirma que “queremos que sean las propias asociaciones del sector de las atracciones de feria las que hagan una propuesta consensuada con la que se sienten cómodas, y no ha habido consenso entre ellos a la hora de presentarnos nada en firme”. Además, explica que “desde el Ayuntamiento de Almería se está tramitando una línea de ayudas a los feriantes de Almería, por un importe de 10.000 euros, como estamos haciendo con los diferentes colectivos. Pero son ayudas para los empresarios y autónomos de la ciudad Almería”.



En esta línea, califica de “oportunista” a la portavoz del grupo municipal socialista, Adriana Valverde, que “en Navidad criticaba al Área de Cultura por organizar actividades culturales y conciertos, dentro de la cultura segura, y ahora reclama que se hagan miniferias. Debería ser más coherente en el mensaje que lanza. Es pura demagogia”.



Además, Diego Cruz pide a Adriana Valverde que “se informe mejor sobre la situación de los feriantes en Almería, pues los datos que da sobre el colectivo de feriantes no son correctos y la Asociación de Empresarios de Atracciones de Almería y Provincia, con la que hace la rueda de prensa, es la tercera y última que se ha sumado, y no es la que representa al colectivo, es una más”.



Y añade que “en vez de criticar de forma gratuita al Ayuntamiento, sería más útil que instara al Gobierno de España para que lleguen ayudas a los feriantes, como ya hicimos desde el Equipo de Gobierno en una moción a su favor en Pleno hace unos meses”.



Desde el Área de Cultura se han valorado las diferentes opciones posibles, pero “necesitamos que haya consenso entre las asociaciones, que antes había una y ahora son tres, y dentro de las mismas velaremos siempre por los intereses de los feriantes de Almería”. De todas formas, Diego Cruz insiste en tender la mano al gremio de feriantes para que “consensúen una propuesta entre las diferentes asociaciones y nos la hagan llegar”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.