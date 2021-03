Capital Ampliar Ni un céntimo del Estado para rescatar el transporte urbano martes 30 de marzo de 2021 , 20:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde lamenta que, a un día de concluir marzo, “seguimos sin noticias sobre el fondo para el rescate del transporte urbano”





El alcalde de Almería y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado que, a un día de concluir marzo, “seguimos sin noticias del fondo para el rescate del transporte urbano, duramente tocado debido a las medidas derivadas de la pandemia de coronavirus”.



Fernández-Pacheco ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada esta tarde de forma telemática, donde se ha demandado “con urgencia” estas ayudas y otras prometidas y de las que tampoco sabemos nada”. En este sentido, ha reclamado que las Entidades Locales reciban ya el fondo de reconstrucción local por valor, al menos, de 4.000 MM€ y que “para los criterios de reparto se tenga en cuenta el remanente de tesorería del 2020 y no el del 2019, ya que los ingresos han caído en todas las Entidades Locales y se han disparado los gastos extraordinarios por asuntos derivados de la pandemia”.



A su juicio, “es incuestionable la necesidad de los ayuntamientos de contar con ayudas de carácter extraordinario y es muy injusto dejar desamparados a los que estamos atendiendo, en primera línea de batalla, las necesidades de las personas más vulnerables”.



Los populares han reclamado de nuevo la necesidad de que se reconozca el protagonismo de municipios y provincias en la gestión directa de los fondos europeos y que se les otorguen 20.000 MM€ frente a los 1.483 que se han destinado para Entidades Locales en los Presupuestos Generales del Estado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.