Diputación acerca el Circuito de Carreras Populares a la provincia

El diputado de Deportes ha presentado el Circuito más consolidado de la programación deportiva de la Institución Provincial

La Diputación de Almería ha celebrado esta mañana la puesta de largo de uno de los Circuitos más consolidados y más importantes de los que organiza en la provincia: ‘Carreras Populares 2023’. Esta edición, en la que vuelve a crecer, contará con pruebas en 18 municipios que se volverán a llenar de deporte, ilusión y afición por el ‘running’. El Patio de Luces del Palacio Provincial ha albergado la presentación de este circuito por parte del diputado de Deportes, José Antonio García, y el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, como representante de la última sede que se ha incorporado al Circuito. Ambos han estado acompañados por los alcaldes y ediles de los municipios – sede, así como los representantes de la Federación Andaluza de Atletismo, la Dirección General de Tráfico y las empresas patrocinadoras: De Murga Podología, Fisioterapia Almería Centro, Deportes Blanes y Frionature. El Circuito de Carreras Populares de Diputación iniciará su recorrido por la provincia el próximo 15 de abril en Olula del Río y continuará por los municipios de Enix, Bédar, Abla, Sorbas, María, Turre, Villaricos, Garrucha, Balanegra, Tïjola, Vera, Rioja, Macael, Antas, Laujar de Andarax, Pulpí y Gádor, donde finaliza el programa el 11 de Noviembre. Si bien es la X edición con el formato actual, la Diputacion Provincial de Almería comenzó hace 30 años con este tipo de pruebas competitivas a las que se suman las carreras de menores y también las carreras saludables. José Antonio García ha explicado que este circuito “es el más esperado porque cumple los objertivos de la Diputación: cohesiona la provincia como ningún otro, puesto que discurre por todas las comarcas; muestra la diversidad y singularidad de nuestra tierra y es una potente herramienta para luchar contra la despoblación en 18 municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, democratiza el deporte con diseños de carreras aptas para todos los públicos”. El diputado ha puesto en valor las novedades de esta carreras que este año incorpora a un nuevo municipio, y el más pequeño del circuito, Enix; así como la creación de carreras saludables para iniciar y fidelizar más corredores y una gran fiesta del deporte infantil. El alcalde de Enix –y diputado provincial- ha resaltado la importancia de celebrar esta prueba para su municipio: “Estamos seguros de que va a tener una gran aceptación gracias al recorrido que hemos confeccionado con mucho cariño. Los objetivos que buscamos es consolidar nuestra prueba e intentar fomentar el turismo activo en este municipio. Desde que llegamos al Ayuntamiento la dinamización turística en todos los aspectos ha sido toda una prioridad”. La competición, como su propio nombre indica, se caracteriza por su accesibilidad, por resultar atractivo para los corredores más experimentados, así como para los recién iniciados, además de poseer un claro componente de cohesión social y como dinamizador de los municipios que acogen las pruebas. Todas las carreras se celebrarán en sábado tarde o domingo por la mañana y tendrán una distancia de entre 6 y 10km. Inscripciones

La inscripción se realizará a través de www.carreraspopularesalmeria.com y www.dipalme.org, así como en las páginas http://www.todofondo.net/, www.cruzandolameta.es. Para todo el circuito se podrá realizar una inscripción única que permita participar al atleta en todas las pruebas. En la primera carrera se entregará un paquete que incluye: cinco dorsales, un identificador para guardarropa, una mascarilla del Circuito, una camiseta y un chip reutilizable y de uso obligatorio. Inscripción online a todo el Circuito: 40€ (atleta federado) 55€ (atleta NO federado) Menores: 10€ Inscripción online a una única carrera individual: 11€ (atleta federado y NO federado) 2 € (Menores)

