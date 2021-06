Diputación acerca el humor almeriense a Benahadux, Mojácar, Purchena y Vélez-Blanco

miércoles 02 de junio de 2021 , 15:33h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El diputado de Cultura y Cine destaca el gran nivel de los cómicos participantes: Paco Calavera, Kikín Fernández, Álvaro Vera y Pepe Céspedes





La Diputación de Almería a través del área de Cultura y Cine impulsa el Circuito ‘Risas por Almería’ que acercará, de forma gratuita con entrada libre hasta completar aforo, el humor de cuatro cómicos almerienses a los municipios de Mojácar, Purchena, Benahadux y Vélez-Blanco. El circuito, que arranca el próximo sábado, 5 de junio, reúne a Paco Calavera, Kikín Fernández, Pepe Céspedes y Álvaro Vera.



El sábado, 5 de junio a las 21.00 horas, en el Centro de Usos Múltiples de Mojácar, actuarán Pepe Céspedes, Álvaro Vera y Kikín Fernández. El viernes, 18 de junio a las 21 horas en la Plaza de España de Purchena actuarán Paco Calavera, Álvaro Vera y Kikín Fernández. El sábado, 19 de junio a las 22.00 horas en el Parque Central de Benahadux será el turno de Pepe Céspedes, Álvaro Vera y Kikín Fernández. El ciclo acaba el viernes, 25 de junio, en la Avenida Corredera de Vélez Blanco a las 22:30 horas con la participación de Paco Calavera, Álvaro Vera y Kikín Fernández.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, subraya que “este circuito es la primera vez que lo llevamos a cabo en la provincia y creo que es un acierto, puesto que se trata de un espectáculo con una selección de los mejores monólogos de cuatro grandes del humor almeriense. Durante hora y cuarto los vecinos de los cuatro municipios donde llega el circuito disfrutarán de un espectáculo único”.



Paco Calavera es cómico, actor, guionista, director y humorista. Su humor es surrealista, gamberro, políticamente incorrecto y contundente. Es uno de los mayores exponentes del humor de Paramount Comedy, donde ha grabado algunos de sus mejores monólogos y ha sido protagonista del espectáculo ‘10 cómicos 10’. Un clásico de la comedia en este país.



Paco Calavera ha sido uno de los invitados del programa “Ilustres Ignorantes” de Canal Plus, así como en la gira del mismo en el Teatro Cervantes de Málaga o en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, compartiendo escenario con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi. Ha participado como protagonista del programa ‘Corto y Cambio’ del canal Comedy Central, donde comparte sketches con cómicos como David Navarro, Iñaki Urrutia, Ignatius Farray, Albert Boira…



Álvaro Vera, el cómico almeriense con mayor proyección y considerado el cómico revelación de Almería de los últimos años, llegando a consagrarse como uno de los mejores cómicos de Andalucía. Alvarito es un clásico de los locales de la provincia de Almería, así como del espectáculo “La Noche Canalla”.



También ha sido protagonista de espectáculos como ‘Almerienses por el Mundo’, ‘Veranico Azul’, ‘Vuelven por Navidad’, ‘Los vigilantes de la plancha’, ‘Tú a Punta Cana y yo al Zapillo’, ‘Aquí Sufriendo’ o ‘Resacón en Las Negras’ compartiendo escenario con Pepe Céspedes, Paco Calavera y Kikín Fernández.



Kikín Fernández, cómico, actor, director y guionista. Ha trabajado en series como ‘Aída’, ‘Mis adorables vecinos’, ‘Manolo y Benito’ y un largo etcétera. Ha protagonizado obras de teatro con actrices de primer nivel como Verónica Forqué, e incluso ha sido el director del conocido Canal Cocina.



Este almeriense se trasladó a Madrid para centrarse en el Stand-Up Comedy. Es uno de los mayores representantes del humor de Paramount Comedy, donde ha grabado algunos de sus mejores monólogos, convirtiéndose en un clásico de la comedia en nuestro país.



Pepe Céspedes, la provocación como base del humor made in Almería. Cómico, actor y sobre todo almeriense, es uno de los monologuistas referencia en la cadena Paramount Comedy con varios monólogos grabados para su programa Nuevos Cómicos y siendo uno de los protagonistas de la gira del espectáculo ‘10 Cómicos 10’. En resumen, humor “made in Almería” para toda España.