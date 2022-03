Diputación acoge la iniciativa del periodista Campo Vidal para el reto demográfico

martes 15 de marzo de 2022 , 15:40h

Diputación consolida su liderazgo nacional en la lucha contra la despoblación con una jornada dirigida por Manuel Campo Vidal

Campo Vidal ha visitado Chercos para conocer el trabajo que Diputación desarrolla para fijar la población como con el Plan contra la Exclusión Financiera, los centros Guadalinfo o el impulso a las empresas de ‘Sabores Almería’

Las medidas impulsadas por la Diputación de Almería en la lucha contra la despoblación consolidan su liderazgo nacional en el reto demográfico gracias a la jornada ‘Por un territorio rural inteligente. Oportunidades y soluciones’, organizada por Manuel Campo Vidal, que se celebrará el jueves 23 de marzo en el Patio de Luces de la Institución Provincial.

Esta mañana el presidente de Diputación, Javier A. García; el presidente de Next Educación y organizador de la jornada, Manuel Campo Vidal; acompañados por el diputado de Presidencia, Lucha contra la despoblación y Turismo, Fernando Giménez, han desgranado los detalles de esta iniciativa, enmarcada en la Cátedra del Reto Demográfico y la Despoblación de Next Educación, y que sitúa de nuevo a la Diputación de Almería en el centro del debate nacional para fijar la población en los municipios del interior.

El presidente de Diputación ha agradecido a Manuel Campo Vidal “su reconocimiento al papel que esta Diputación y la provincia realizan como referente en la lucha contra la despoblación con la celebración de esta jornada que nos sitúa como ejemplo nacional en este importante asunto para el futuro de nuestros pueblos. Estas jornadas nos van a ayudar a fomentar los objetivos que tenemos en común con Next Educación para dar visibilidad a la realidad rural de la provincia y estudiar las oportunidades de crecimiento en nuestros municipios”.

En este sentido, el presidente ha recordado que “desde la Diputación afrontamos este reto con acciones transversales desde todas las áreas. Todas nuestras medidas tienen como fin igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan. Porque dotando de servicios e infraestructuras nuestros pueblos, como los mismos que se puedan encontrar en una capital, conseguiremos que ningún almeriense tenga que marcharse de su municipio por falta de oportunidades, y que sean libres de elegir donde vivir”.



También ha puesto el foco en que “las diputaciones acortamos distancias y conectamos municipios con infraestructuras, pero en el siglo XXI estamos centrados también en conectar a personas: sin conectividad no podemos seguir avanzando e igualar oportunidades en los territorios”.

Por último, Javier A. García ha explicado que la visita a Chercos, tras la rueda de prensa, se realiza “para que Manuel Campo Vidal conozca de primera mano ejemplos prácticos que la Diputación impulsa en los municipios del interior para fijar la población. En Chercos se ha instalado un cajero gracias al Plan Contra la Exclusión Financiera, el trabajo que se lleva a cabo desde el Centro Guadalinfo para la alfabetización digital o la importante labor de una empresa como Lorusso Food, que crea riqueza y empleo, y que difunde el nombre de la provincia a través de la marca ‘Sabores Almería’.

El diputado de Presidencia, Turismo y Lucha contra la Despoblación ha agradecido la oportunidad que supone poner en marcha esta jornada en la que se van a poner ejemplos de las acciones emprendidas en Almería y vamos a poder aprender para continuar con el reto que se impuso el presidente de fijar la población en toda la provincia: “Vamos a seguir trabajando para ser punta de lanza y en la igualdad de oportunidades entre los municipios de interior y el litoral de la provincia de Almería”.

Por su parte, Manuel Campo Vidal ha destacado que en el reto demográfico “cada pueblo y cada provincia” tiene que apoyarse en sus fortalezas: “Aquí en Almería en Millares, que me lo ha descubierto el presidente, y en donde haya aguas termales han de plantearse poner en marcha un Balneario. Para que una zona se convierta en un territorio rural inteligente debe apoyarse en tres cuestiones concretas: la conectividad de su población, la cercanía de los servicios que empieza por lo que se ha hecho en Almería, convirtiéndose en la única provincia sin exclusión financiera gracias a una red de cajeros, y la tercera a través del espíritu emprendedor”.

En este sentido, el presidente de Next Educación ha resaltado que Almería cuenta con una ventaja competitiva respecto a otras provincias que es su “carácter emprendedor” y se ha referido al ejemplo de Lorusso, en Chercos, con el consiguiente impulso exportador y de creación de empleo en un municipio de menos de 300 habitantes.

La jornada ‘Por un territorio rural inteligente. Oportunidades y soluciones’ se celebrará el 23 de marzo a las 10 horas en el Patio de Luces de Diputación. Contará con la participación del presidente de Diputación; Manuel Campo Vidal y Raúl Santos, de Zwit Project. Se podrá seguir en directo a través del streaming que se emitirá en las redes sociales de la Diputación de Almería. Esta iniciativa está dirigida a alcaldes, concejales, dinamizadores de los Centro Guadalinfo de la provincia, así como Grupos de Desarrollo Rural y la población en general.

Chercos, ejemplo en la lucha contra la despoblación

Tras la presentación de la jornada el presidente de Diputación, junto al diputado de Presidencia, Lucha contra la despoblación y Turismo, Fernando Giménez; la diputada de Iniciativas Europeas, Carmen Navarro y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, han acompañado a Manuel Campo Vidal hasta Chercos, donde han sido recibidos por su alcalde, José Torres, para conocer ejemplos prácticos para fijar la población de la provincia.

Tras dar un pequeño paseo por el municipio han visitado el cajero automático que Diputación ha instalado en la localidad gracias al Plan Contra la Exclusión Financiera. A través de esta medida, 33 municipios de la provincia que carecían de entidad bancaria cuentan ya con un terminal en el que pueden realizar sus gestiones económicas, así como consultar las tasas que gestiona la Diputación. La medida, pionera a nivel nacional, ha sido imitada por otras instituciones del resto del país.

El presidente de Diputación ha aprovechado la ocasión para anunciar al alcalde de Chercos los remanentes que la Institución Provincial destinará a la localidad. Se trata de una inversión de 150.000 euros que el consistorio empleará en una nave municipal para crear empleo.

La siguiente parada se ha producido en el Centro Guadalinfo de Chercos, un espacio fundamental para la alfabetización digital en los entornos rurales ya que, además de la conectividad que ofrece a los vecinos, en él se instruye y ayuda a todos los ciudadanos a desenvolverse con soltura en el universo digital. Allí ha conocido a dos usuarias que, con el apoyo del agente dinamizador, dan nuevos pasos en el mundo de Internet y aprenden a realizar trámites telemáticos. Los Centros Guadalinfo son un claro ejemplo de colaboración institucional entre la Diputación, ayuntamientos y la Junta de Andalucía y su trabajo es clave para igualar oportunidades.

Para finalizar, se han visitado las instalaciones de la empresa de mermeladas ecológicas y artesanales, y de aceite de oliva virgen, Lorusso Food, que pertenece a la marca gourmet de la provincia impulsada por la Diputación ‘Sabores Almería’. Comenzó su andadura en 2015 y se integró en ‘Sabores Almería’ en 2018.

Manuel Campo Vidal ha comprobado en primera persona el carácter emprendedor de sus gerentes, los hermanos Isabel y Paco Martínez, que a través de su empresa ubicada en Chercos exportan su producción, en torno a 100.000 envases anuales, a más de 17 países de todo el mundo como Estados Unidos, Canadá, México, Bélgica, Francia, Japón o Corea del Sur, entre muchos otros.

Lorusso Food, cuyo trabajo ha sido reconocido en diferentes concursos internacionales, se caracteriza por la producción de mermeladas compuestas por un 85% de fruta, un bajo contenido en azúcar, que presentan en unos cuidados, originales y estéticos envases. Comercializa 12 tipos diferentes de mermeladas y aceite de oliva virgen extra.

Tras su visita a Chercos, Manuel Campo Vidal ha destacado que ha venido a ver y aprender: “Hoy he aprendido tres cosas fundamentales: que la edad no determina la pasión y entusiasmo, como demuestra el alcalde a sus más de 90 años; que donde hay espíritu emprendedor hay futuro, como en esta fábrica de mermeladas que se exporta a 17 países desde el interior y creando cinco empleos; y la que sin la conectividad no hay nada y con Guadalinfo se reduce brecha digital gracias al apoyo de instituciones como Diputación. Voy a incorporar a mis conferencias el caso de este municipio y de la provincia de Almería”.