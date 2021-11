Diputación apoya al Ayuntamiento de Huércal-Overa a crear el Centro de Intervención Integral de TEA

viernes 19 de noviembre de 2021 , 19:14h

El alcalde, Domingo Fernández, la concejal de Bienestar Social, María José Viudez, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, y la Vicepresidenta de la Diputación provincial arroparon a la Asociación ASTEA en la inauguración del Centro





El Ayuntamiento de Huércal-Overa hace realidad el Centro de Intervención Integral de Trastorno del Espectro Autista (TEA) con la cesión y adaptación de un local municipal destinado a la Asociación ASTEA. El alcalde, Domingo Fernández, la concejal de Bienestar Social, María José Viudez, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, y la Vicepresidenta de la Diputación provincial, Ángeles Martínez, arroparon ayer a la presidenta de ASTEA, Mónica López, y los representantes de la asociación en la inauguración del Centro, en la que estuvieron acompañados por concejales del equipo de Gobierno, representantes de Asociaciones de la provincia y personas vinculadas al diagnóstico y tratamiento de TEA.



El alcalde detalló que “hoy es un día alegre para nosotros y más aún para ASTEA que ve como se hace realidad ese proyecto por el que están trabajando desde el inicio. Desde el Ayuntamiento estamos satisfechos con poder hacer realidad este proyecto, desde el primer día que Mónica nos trasladó las necesidades de la asociación siempre hemos estado a su lado ofreciéndole aquellos espacios que estaban disponibles y que han sido útiles para ir desarrollando su labor. Hoy podemos inaugurar este centro en un local que teníamos sin uso y que hemos adaptado con fondos municipales para que cumpla con las necesidades”, a la vez que destacó la importante labor que realizan desde la asociación “para poder prestar servicios tan necesarios para las familias y las personas con Trastorno del Espectro Autista”.



Para ASTEA con la inauguración del Centro se “recoge la cosecha de casi cinco años de trabajo, siempre con el apoyo de muchas personas que han colaborado para que ASTEA pueda seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con Autismo, no sólo de la comarca sino de la provincia”, puntualizó su presidenta.



El Centro de Intervención Integral de Trastorno del Espectro Autista de Huércal-Overa dará servicio a toda la comarca, estando estructurado para poder hacerlo a personas afectadas de TEA de cualquier índole y a la familia “darle ese apoyo tan necesario, que la familias se sientan acogidas y comprendidas”. En el mismo se ubica la zona de oficina en la que se gestionarán la tramitaciones administrativas, espacio para el apoyo psicológico, servicio de logopedia y el programa de inserción sociolaboral para las personas adultas “el centro no solamente se va a ocupar de los más niños, sino de la valoración y diagnóstico de los más pequeños hasta las personas adultas”.



La Vicepresidenta de la Diputación Provincial destacó el apoyo que la asociación está brindando a las muchas familias de toda la comarca, “están haciendo una gran labor para mejorar la calidad de vida de los almerienses. Las administraciones siempre intentamos alcanzar a todos los ciudadanos, intentando prestar todos los servicios y todas las ayudas cuando alguien se encuentra en una situación complicada, pero es verdad que no hay quien como las asociaciones para llegar y alcanzar a los ciudadanos, y en este caso a las familias que tienen algún miembro con trastorno del Espectro Autista”. ASTEA es una asociación referente en la provincia, “en cinco años han conseguido un reconocimiento a nivel provincial importantísimo. Gracias a su trabajo hoy todos los ciudadanos conocemos en que consiste el autismo y somos más sensible a ello”.



Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, felicitó a la presidenta de ASTEA por la labor “inmensa que está realizando”, desde la Administración Autonómica “sabemos que hay muchos retos aún que superar por ello continuamos a vuestro lado, escuchándoos para sumar y hacer el proyecto más grande”.



En el acto además se hizo entrega por parte de la Fundación La Caixa de una ayuda por valor de 3.772€ a ASTEA para desarrollar el proyecto “Identificando el Autismo, diagnóstico precoz”, basado en poder adquirir dos test de diagnóstico que son específicos en autismo para diagnosticar el TEA lo antes posible, denominados ADOS-2 y ADI-R.