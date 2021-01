Diputación apoya el proyecto de orientación e inserción laboral de Asalsido

miércoles 27 de enero de 2021 , 15:16h

La Institución Provincial se interesa por los programas que esta asociación desarrolla en toda la provincia para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias

La Diputación Provincial de Almería muestra su apoyo y compromiso con todas las asociaciones y agentes sociales de la provincia que trabajan por mejorar las condiciones de vida y el día a día de las personas que más lo necesitan. En este sentido, la diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, está manteniendo una ronda de reuniones con entidades sociales almerienses con el objetivo de conocer sus proyectos, cómo están afrontando la pandemia, sus necesidades e inquietudes y mostrar el firme compromiso de la Institución Provincial con el tejido asociativo almeriense.Esta mañana Ángeles Martínez ha mantenido un encuentro de trabajo con diferentes miembros de Asalsido , Asociación Síndrome de Down Almería, en la que han participado su presidenta, Josefina Soria; la vicepresidenta, Eli Parra, y el gerente de la entidad, Paco Navarro.La Diputación de Almería colabora con Asalsido de forma regular desde 2012 impulsando, a través de diferentes iniciativas, su Programa Anual de Atención Familiar que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de su entorno a través del asesoramiento, apoyo e intervención directa a lo largo de todas las etapas del desarrollo de las personas con Síndrome de Down desde su nacimiento a la edad adulta, así como apoyar, orientar y formar a las familias.La diputada ha elogiado el trabajo que Asalsido lleva a cabo en toda la provincia y ha explicado que “esta reunión nos ha servido para conocer cómo están viviendo la evolución de la pandemia y el esfuerzo que están desplegando para adaptarse a la situación sanitaria y que puedan continuar con la mayoría de los servicios que prestan a sus usuarios. Las asociaciones como Asalsido son fundamentales para mantener y mejorar el bienestar social de nuestra provincia y siempre contarán con el apoyo de la Diputación”.Por su parte, la presidenta de Asalsido ha agradecido el apoyo que la Institución Provincial les brinda año tras año y ha recordado que sus programas más fuertes, como la guardería, el centro ocupacional y la unidad de día, los están manteniendo con un estricto protocolo de seguridad ajustado a la situación sanitaria de cada momento. A su vez, ha destacado que este año Diputación está potenciando su Programa de Orientación, Asesoramiento e Inserción Laboral a través de una asistencia económica.Este programa consiste en prestar un asesoramiento y seguimiento completo a jóvenes con discapacidad intelectual para que consigan acceder a un empleo y, lo más importante, hacerles un seguimiento para que puedan mantener ese puesto de trabajo. Actualmente una treintena de jóvenes de toda la provincia participan en este programa que impulsa su independencia, autonomía e integración social en su vida diaria.Asalsido, que forma parte del Consejo Provincial de Familia de Diputación, nació en 1990, año en el que comenzó la lucha de sus asociados por la normalización, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down para que consigan una vida propia, autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho. Actualmente cuentan con 197 socios y atienden a 346 familias de toda la provincia.