Diputación colabora con el Ayuntamiento de Adra en la preparación del Juergas Rock

miércoles 22 de junio de 2022 , 14:53h

La Diputación Provincial de Almería consolida su apoyo desde el Área de Fomento a las localidades que realizan grandes eventos de carácter turístico, deportivo y cultural durante este verano. Uno de estos ejemplos es la colaboración que la Institución, junto al Ayuntamiento de Adra, lleva a cabo en los preparativos del The Juergas Rock Festival 2022, una cita con la música, de las más importantes de este género en Andalucía, que reúne en el municipio a miles de personas.

Los trabajos en Adra se llevan a cabo en el Pago del Lugar, la zona donde se celebrarán los conciertos y se establece el espacio para la acampada de los asistentes. La maquinaria se emplea en el acondicionamiento del recinto con labores de limpieza, allanado y compactado del suelo de las diferentes parcelas del terreno.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el vicepresidente de Diputación y diputado de Fomento, Ángel Escobar, han visitado recientemente la zona para comprobar la evolución de los trabajos de los preparativos de este festival que se celebra del 4 al 6 de agosto.

El vicepresidente ha explicado que la maquinaria de Diputación no se emplea únicamente en la mejora de infraestructuras, caminos rurales, calles o las carreteras provinciales, sino que, como apunta, “también lo hacemos colaborando con los ayuntamientos de municipios donde se celebran los grandes eventos de este verano como con Adra en el Juergas Rock. Este apoyo es clave porque facilita a los municipios la preparación de estos acontecimientos que dinamizan social, cultural y económicamente nuestros pueblos durante la época estival”.

Por su parte, Cortés ha destacado la importancia de la buena coordinación entre administraciones y ha agradecido a Diputación su “apoyo y siempre disposición a colaborar con este Ayuntamiento, como es en la preparación de estos terrenos que muy pronto acogerán el evento más destacado del verano en Adra”. En este sentido, el primer edil ha querido poner en valor el Juergas Rock Festival, “un evento cultural que atrae a miles de personas que vienen a esta ciudad milenaria a disfrutar de buena música y buen ambiente en un lugar privilegiado, junto al mar”.

23 grandes bandas

The Juergas Rock Festival 2022 ya ha anunciado su cartel completo. Contará con 23 bandas de primer nivel en esta octava edición. Actuarán grupos como Soziedad Alkoholica, Califato ¾ , La Pegatina, Desakato, Tropa Do Carallo, Los Chikos del Maíz, Boikot, Reincidentes, Lendakaris Muertos, SFDK, Zoo, Los de Marras o las bandas internacionales como Dubioza Kolektiv y The Toy Dolls.

El evento tendrá lugar, cómo en todas sus ediciones, junto a la Playa El Censo de Adra, Almería, donde se esperan asistentes desde todos los puntos del país. Gracias a esto se prevé que por la ciudad pasen durante los días del festival más de 30.000 personas lo que se traduce en un impacto muy positivo en la localidad de forma económica, mediática, social y cultural.

Tres días de conciertos de la mano del Ayuntamiento de Adra, la Diputación de Almería y la promotora de conciertos Berrintxe Producciones como organizadores, en los que se hace una llamada a todos los amantes del rock y la música en directo.