José María Rossell en los Premios Andalucía del Turismo 2022
miércoles 22 de junio de 2022, 14:57h
El empresario afincado en Almería es galardonado por su trayectoria en el sector





La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha dado a conocer la lista de galardonados con los Premios Andalucía del Turismo de 2022. Entre los distinguidos se encuentran la deportista onubense Carolina Marín, como Embajadora de Andalucía; el empresario turístico afincado en Almería José María Rossell, al que se le reconoce su trayectoria en el sector; y la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, por su labor formativa e investigadora del turismo. Los Premios Andalucía del Turismo tienen como objeto reconocer públicamente la labor desempeñada de forma meritoria y relevante por aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan contribuido a destacar la calidad y la excelencia de Andalucía como destino turístico. Estas distinciones celebran este año su decimoctava edición y se convocan en diez modalidades, que son 'Excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones', 'Trayectoria empresarial turística', 'Trabajador o trabajadora del sector turístico', 'Buenas prácticas en materia de empleo turístico', 'Comunicación', 'Formación e investigación turística', 'Innovación turística', 'Accesibilidad e inclusividad turística', 'Destino turístico de excelencia' y 'Embajador o Embajadora de Andalucía'. En esta ocasión el jurado, presidido por la viceconsejera de Turismo en funciones, Ana García, ha decidido otorgar la consideración de Embajadora de Andalucía a la deportista onubense Carolina Marín, quien es un referente mundial del bádminton español. Marín, que compite en la categoría individual femenina, cuenta con los títulos de campeona olímpica en Río de Janeiro 2016; campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018; campeona de Europa en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2021; y ostenta 21 títulos internacionales de la BWF. Su presencia permanente en la élite de este deporte, dominado hasta su irrupción por las deportistas asiáticas, la han convertido en una figura clave, lo que la hace merecedora de la designación como embajadora de la comunidad. La empresa sevillana Rosabus ha obtenido el reconocimiento a la 'Excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones'. Su compromiso por la seguridad, salud y medio ambiente o sus acciones solidarias -como la expedición para llevar a Ucrania alimentos y ropa y traer a Sevilla un centenar de refugiados-, le han valido esta consideración a la compañía de transporte de viajeros especializada en congresos, circuitos y eventos. El premio a la 'Trayectoria empresarial turística' ha recaído este año en el empresario hotelero José María Rossell Recasens. A día de hoy, el grupo Senator Hotels & Resorts, del que es fundador y presidente, es la mayor cadena hotelera de Andalucía, con amplia presencia en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, así como en otros destinos de España y el mundo. En la modalidad de 'Trabajador del sector turístico' ha sido reconocida la labor de Fernando Alonso Martín. Durante su trayectoria como trabajador autónomo ha fundado el grupo J.126 para difundir los valores medioambientales y turísticos del Cabo de Gata, ha puesto en funcionamiento el Centro de Información del Parque Natural (actual oficina de turismo). Además Alonso es fundador y presidente de Asemparna y de Infoturismo, fundador de la Asociación de empresas de turismo marca Parque Natural de Andalucía y socio y administrador de Aetosal. Esta edición de los Premios Andalucía del Turismo reconocen al Grupo Macià Hoteles por sus buenas prácticas en materia de empleo turístico. Esta empresa familiar que conforma un grupo empresarial líder en Andalucía dedicado al sector de la hostelería, el turismo y la restauración, destaca por su compromiso social y medioambiental. Con implantación en las provincias de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz, ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Prestigio otorgado por el Ayuntamiento de Granada, el Premio Turismo 2000 por la Cámara de Comercio de Granada o el sello Q Calidad Turística en España. Pepe Ballesteros es el galardonado en la categoría de 'Comunicación'. El locutor radiofónico es creador y presentador de 'Espacio de Turismo', revista viajera que se pone en antena diariamente de lunes a viernes en Onda Cero en Almería, Roquetas y Vélez Rubio. El programa ofrece razones para visitar los municipios de la provincia, haciendo visibles las iniciativas locales y ayudando a sus economías desde una radio útil. La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS) ha conseguido la distinción a la 'Formación e investigación turística'. Desde 1993 forman a futuros emprendedores y gestores tanto en operaciones como en gestión, en gastronomía y salud, en innovación y en creatividad, lo que le ha valido premios nacionales e internacionales como la Mejor Escuela de Hostelería de Europa o el Premio Nacional de Hostelería a la Labor Formativa, entre otros. Desde el año 2007 ofertan además formación on-line con 43 programas propios y cuentan con un acuerdo de colaboración con Aprende Institute, centro de formación on-line con presencia en América, para la promoción internacional de la hostelería española a través de programas creados por la ESHS. La Dehesa Experiences ha sido considerada con el premio a la 'Innovación Turística'. La empresa tiene una propuesta de alojamiento única en el corazón de Andalucía, un Glamping (camping de lujo) en la Sierra Morena de Córdoba, cuya filosofía está enfocada en crear experiencias únicas para sus huéspedes. Se trata de un turismo sostenible en el que se promueve un singular proyecto eficaz para proporcionar oportunidades económicas y de empleo, protegiendo los recursos naturales de la zona. El Ayuntamiento de Siles ha sido reconocido por la 'Accesibilidad e inclusividad turística'. El consistorio apuesta por un turismo accesible e inclusivo, creando itinerarios culturales y naturales para todos. Es de los pocos municipios de Andalucía, y el único de Jaén, que cuenta con la etiqueta de "Accesible". Prueba de ello es que la localidad desarrolla actividades de senderismo utilizando sillas Joëlette para personas con movilidad reducida, y barras direccionales para personas con dificultades visuales. Chiclana de la Frontera es el 'Destino Turístico de Excelencia' en esta edición de los Premios Andalucía del Turismo. La localidad gaditana apuesta por un modelo de turismo sostenible y de calidad. Las playas de La Barrosa y Sancti Petri año tras año son galardonadas con distinciones como la Bandera Azul y Playas Inclusivas. Además, cuenta con una amplia oferta cultural y una importante planta hotelera y residencial, dando prioridad a aspectos como la calidad de los servicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

