Diputación convoca el VIII Concurso Internacional de Fotografía ‘Almería, Tierra de cine’

domingo 20 de junio de 2021 , 11:32h

El plazo de inscripción de este certamen enmarcado en el Festival Internacional de Cine de Almería concluye el 10 de septiembre de 2021







La Diputación de Almería ha convocado el VIII Concurso Internacional de Fotografía “Almería, Tierra de Cine”, dentro del marco de actividades del XX Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará con intenso programa de actividades con el séptimo arte como protagonista entre los días 19 y 27 de noviembre de 2021.



En el concurso se admitirán aquellas fotografías que capten imágenes de paisajes de la provincia de Almería, que hayan sido localizaciones de películas o que puedan ser escenarios de futuras producciones audiovisuales. Podrá participar cualquier fotógrafo o fotógrafa de cualquier nacionalidad. Cada participante podrá presentar una serie con un mínimo de 3 y un máximo de 6 imágenes.



Cada foto estará condicionada por el resto de imágenes debiendo, en conjunto, desarrollar una idea, narrar una historia o conformar unidad estética. La técnica fotográfica será libre, en blanco y negro o color. Se valorará especialmente aquella serie donde no haya exceso en el retoque digital. La obra será realizada expresamente para este certamen no habiendo sido premiada anteriormente en otro concurso.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha explicado que “este concurso es uno de los más consolidados dentro de FICAL y cada año no deja de sorprendernos debido al nivel y excelente calidad de los trabajos presentados. Se trata de una forma más que tenemos de promocionar y difundir los paisajes de la provincia de Almería como uno de los mejores lugares del mundo para el rodaje de producciones audiovisuales”.



El plazo de inscripción finalizará el 10 de septiembre de 2021. La inscripción se realizará online en www.festivaldealmeria.com. Se admite sólo una inscripción por participante. Se deberán adjuntar un máximo de 6 fotografías por hoja de inscripción. En la inscripción debe completarse: el título de la serie, el nombre de la localización correspondiente, una explicación breve del argumento o contenido de la serie y las medidas estimables de ampliación de cada una de las imágenes de la serie, no pudiendo exceder de 30x40 centímetros.



Las fotografías se enviarán junto con la inscripción, como anexo a la misma, en un archivo JPG que lleve por nombre el título de la serie y un número que determine el orden. También se admitirán títulos independientes para cada fotografía. Para el visionado fotográfico, cada fotografía de la serie debe de tener una resolución de 72 ppp y 1200 pixeles de lado largo. El peso máximo no ha de superar 1 Mb para garantizar la recepción del mismo.



El jurado, formado por profesionales del medio fotográfico, artístico, cultural y miembros de la organización con voz y sin voto, atendiendo a la calidad artística, basada en la originalidad y la creatividad, se encargará de seleccionar, entre todas las series presentadas, aquellas que participarán en el Festival, a la vez decidirá, si lo considera pertinente, las fotografías que formarán parte de cada serie seleccionada.



El certamen cuenta con un primer premio, dotado con 1.000 euros y trofeo, un segundo premio dotado con 600 euros y trofeo y un tercer premio dotado con 300 euros y trofeo. Los premios se otorgarán a la serie fotográfica y no a fotografías individuales. No se otorgarán menciones especiales. Y ningún premio se concederá ex aequo ni podrá declararse desierto. La presentación de las obras al jurado será de forma anónima. Los premios se entregarán dentro del marco del XX Festival Internacional de Cine de Almería.