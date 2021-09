Diputación culmina en Arboleas el Plan de Mejora de Infraestructuras Hídricas

viernes 03 de septiembre de 2021 , 15:32h

El proyecto cierra junto a los de Urrácal y Lúcar, los más de 9 millones de euros de inversión para modernizar las conducciones de más de una veintena de municipios





La Diputación Provincial de Almería está completando el Plan de Renovación de Infraestructuras Hídricas del Levante y el Almanzora con la adjudicación de las obras de Arboleas. Así lo ha precisado el diputado de Fomento, Ángel Escobar, quien ha revelado que gracias a este proyecto y a los que se están tramitando para Lúcar y Urrácal, la Diputación habrá tramitado y ejecutado los más de 9 millones de euros que presupuestó con el objetivo de mejorar las redes de agua de todos los municipios a los que presta el servicio de abastecimiento la empresa pública GALASA.

En concreto, el municipio de Arboleas recibirá, en las próximas semanas, una inversión de 450.000 euros que va a permitir mejorar las redes de agua del casco urbano y también de las barriadas de La Cinta, el Rincón y El Prado, así como las calles Huelva y Almería. Gracias a esta iniciativa provincial, se van a renovar 3.000 metros de tuberías para evitar posibles averías, fugas y cortes en el suministro hídrico.



El también vicepresidente ha destacado la importancia de un Plan que impulsó la Diputación con varios objetivos: “Además de garantizar un suministro de agua de primera calidad, la Diputación ha tomado las riendas para salvar Galasa desde lo público. Para ello se estamos ejecutando un Plan de Inversiones que permita mejorar la eficiencia de las redes, minimizar pérdidas y lograr aprovechar hasta la última gota del agua que circula por las tuberías que gestiona la empresa pública en el Levante y también en la comarca del Almanzora”.



Del mismo modo, Escobar ha recordado que la sustitución de las conducciones no sólo ha reducido las posibles fugas, sino que, además, han minimizado las molestias al permitir sectorizar los cortes de agua: “La sectorización y automatización de las redes permite acelerar la detección de averías y cortar el suministro sólo a las zonas afectadas y no a todos los vecinos de esos núcleos de población, en definitiva mejorar un servicio básico”.



Escobar ha destacado que Arboleas ha sido uno de los últimos municipios en beneficiarse de este Plan de Obras, tras aprobar la encomienda de la gestión del servicio de agua a Galasa: “Los ayuntamientos conocen las ventajas que ofrece el servicio de aguas de la empresa mixta, ya que los municipios en solitario tendrían muchas más dificultades y gastos para garantizar un servicio de calidad”.



El denominado Plan de Inversiones de Infraestructuras Hídricas que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Almería cuenta con un presupuesto superior a 9 millones de euros y actuaciones en 22 municipios. El objetivo no sólo es mejorar la eficiencia y la eficacia de la red, sino también garantizar que el principal bastión de la gestión pública provincial continúe al pie con un servicio puntero en lo que a calidad se refiere.



Este Plan es el resultado del compromiso adquirido por el Gobierno Provincial, por garantizar agua de calidad, un servicio óptimo y, también, la viabilidad de la empresa pública.



Las inversiones de este Plan han llegado ya a Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Zurgena, Albanchez, Fines, Laroya, Macael, Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola y Arboleas y muy pronto llegarán a Lúcar y Urrácal.