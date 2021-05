Diputación de Almería muestra al mundo su Guía de Buceo con David Bisbal y Eugenia Martínez de Irujo

jueves 20 de mayo de 2021 , 16:50h

‘Costa de Almería’ redobla su apuesta por el turismo con su ‘Ruta del Tesoro’ que recoge más de 80 inmersiones y potencia este segmento de alto poder adquisitivo y conciencia medioambiental







La Diputación Provincial de Almería ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid su ‘Mapa del Tesoro’: la primera Guía de Inmersiones de la Provincia. Para la puesta de largo de esta iniciativa, el Servicio Provincial de Turismo ha contado con la implicación de David Bisbal, que una vez más demuestra su compromiso con la tierra que le vio nacer, y su amiga, la diseñadora Eugenia Martínez de Irujo.



Ambos han participado en la presentación de la Guía de Inmersiones, junto al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y son los protagonistas del vídeo promocional de una herramienta única por su valor divulgativo, informativo y turístico. El acto ha tenido lugar en el expositor de ‘Costa de Almería en FITUR.



El cantante almeriense más internacional ha regresado a sus orígenes en la promoción de ‘Costa de Almería’, con una acción centrada en el turismo activo; mientras que Eugenia Martínez de Irujo ha sucumbido a los encantos de la provincia y tuvo la oportunidad de conocer a finales del año pasado ‘Costa de Almería’, cuyo clima permite disfrutar del sol, el mar, la playa y unos fondos marinos que no tienen competencia en todo el arco mediterráneo continental.



El presidente de Diputación de Almería ha destacado que esta guía es el resultado de un trabajo de años, y ha agradecido a Juan Núñez y los clubes de buceo de la provincia su exhaustivo trabajo en este proyecto: “Vais a disfrutar de una guía única en el arco Mediterráneo que enseña todo lo que esconde el fondo marino de nuestros 217 kilómetros de costa y del trabajo riguroso que se ha llevado a cabo para los amantes del buceo. Esta práctica está en auge en la provincia y tenemos una temperatura media de 17 grados que nos ayuda a desestacionalizar el turismo”.



Asimismo, el presidente ha asegurado que ‘Costa de Almería’ es un destino seguro, de calidad y sostenible y ha agradecido su apoyo a los dos embajadores del destino: “Gracias por compartir con la sociedad que somos uno de los mejores destinos del mundo. En Almería ofrecemos las estrellas del cielo más limpio de Europa y también las estrellas del mar con las aguas más cristalinas del Continente”, ha explicado.



Por su parte, David Bisbal ha felicitado a Diputación por hacer posible que el ‘Mapa del Tesoro’ sea una realidad: “Es una idea fantástica esta guía turística para dar a conocer los fondos marinos de toda la costa almeriense de Poniente a Levante. Nos encontramos una guía de inmersiones de buceo, un deporte que me apasiona y esta proposición fue maravillosa y he disfrutado mucho de ella. Quiero agradecer a todos los profesionales y clubes que han trabajado conjuntamente con la Diputación para lograr esta gran guía”.



Asimismo, Eugenia Martínez de Irujo ha asegurado que “estuve con el mejor embajador, no hay duda, sólo tengo palabras de agradecimiento a Diputación por esta oportunidad porque me fascinó Almería y quiero volver dentro de poco. Me gustó absolutamente todo. Almería es una tierra muy auténtica y quizás fue eso lo que me conquistó”.





Un mapa práctico y divulgativo

La creación del Mapa Turístico de Inmersiones en la provincia de Almería, en edición bilingüe español/inglés, ha contado con un amplio equipo multidisciplinar capitaneado por Juan Núñez Guirado. En su elaboración han participado expertos en biología marina, cartógrafos, diseñadores, modeladores de 3d y el indispensable apoyo de los emprendedores de ACEBAL, la Asociación de Centros de Buceo de Almería.



Una de las señas de identidad de este mapa se encuentra en la calidad de las ilustraciones con las que cuenta, que se presentan como pequeños dioramas en los que se transmite cómo se vería cada espacio marino sin agua. Se ofrece profusa información sobre los peces y la fauna bentónica del litoral almeriense, recomendaciones de seguridad y una pauta de prácticas de buceo responsable o el contacto de todos los puertos deportivos de la provincia.



Las 80 inmersiones reseñadas se dividen en las tres grandes áreas de la provincia para el buceo:



· Parque Natural Cabo de Gata – Níjar



· De Vera a San Juan de los Terreros



· El Poniente







Las 10 inmersiones detalladas en el mapa son las siguientes:



· Lajas de Cerrillos



· Arrecife Artificial



· El Vapor ‘Arna’



· La Catedral



· Los burros



· Cala Higuera



· La Amatista



· Cueva del Francés



· Cerro Negro



· El cráter de San Andrés







El clima almeriense permite disfrutar durante todo el año de los fondos marinos de ‘Costa de Almería’ gracias a sus aguas cristalinas, la temperatura del agua y también a las numerosas empresas de buceo que contribuyen al desarrollo sostenible de esta actividad.





Un rodaje marino

David Bisbal y Eugenia Martínez de Irujo han relatado su experiencia durante el rodaje de este vídeo promocional de la Guía de Inmersiones. A finales del año pasado, los dos embajadores surcaron el Mar Mediterráneo para disfrutar de los mejores enclaves de buceo entre el Puerto de Carboneras y el Faro de Cabo de Gata.



Tras la travesía e inmersiones, el video muestra la posibilidad que brinda el destino ‘Costa de Almería’ de disfrutar de la playa a más de 20 grados con un picnic de productos de ‘Sabores Almería’. La ausencia de viento, las aguas cristalinas y la temperatura del mar pusieron de manifiesto que en Almería se puede disfrutar del buceo los 365 días del año.





El paraíso del turismo activo

Las privilegiadas condiciones climáticas de Almería y su diversidad, que le permiten al visitante vivir las cuatro estaciones en un día, han convertido a ‘Costa de Almería’ en el mejor destino para practicar turismo activo los 12 meses del año. Ya sea en instalaciones deportivas de primer nivel, en marcos naturales o al aire libre, no existe prácticamente una disciplina que no pueda ser practicada en nuestra provincia.



En menos de una hora Almería ofrece la posibilidad de realizar deportes acuáticos, como el kite, el windsurf, surf o el buceo en las praderas de posidonia o el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, hasta practicar todo tipo de deportes de nieve como esquí de fondo o snowboard. Sus zonas más agrestes hacen posible poder descubrir la provincia sobre ruedas y realizar travesías en 4x4 y en bicicletas de montaña.



Los amantes de la bicicleta pueden elegir entre recorrer las carreteras por las que discurre ‘La Vuelta Ciclista a España’ o rodar por el Circuito ‘Costa de Almería’, mientras que los más aventureros pueden disfrutar de vías ferratas, senderos espectaculares o seguir la ruta de ‘La Desértica’.





Oferta apta para todos los turistas

La provincia de Almería puede presumir orgullosa de tener actividades y segmentos para todos los gustos.







Sin lugar a dudas, hay tantos ‘Costa de Almería’ como tipos de turistas. En Almería la vida se vive a otro ritmo, al ritmo de la felicidad, la diversión y la salud y también descubriendo los tesoros que esconde el mar.