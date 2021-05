Capital Almería renueva en FITUR el convenio con la plataforma Movelia jueves 20 de mayo de 2021 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado la renovación del acuerdo con el director general de Movelia, Santiago Vallejo



El Ayuntamiento quiere facilitar la llegada de turistas a la ciudad a través de los distintos medios de transporte, entre ellos el autobús. Por eso, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, dentro de su agenda de trabajo en FITUR 2021, ha mantenido un reunión con el director general de Movelia, Santiago Vallejo, en el transcurso de la cual ha firmado la renovación del convenio que facilita la llegada de viajeros a través de autobús.



En concreto, el convenio permite que desde la web del Área de Promoción de la Ciudad www.turismodealmeria.org se pueda acceder a la compra de billetes de autobús de esta central de venta on line, sin ningún coste adicional. Además, la web ofrece ‘packs’ de alojamiento y transporte. Por su parte, Movelia se compromete a promocionar el destino de Almería, en su blog, con recomendaciones de experiencias sobre la capital almeriense.



Ramón Fernández-Pacheco ha afirmado que “este acuerdo nos está permitiendo acercarnos a un público más joven para que puedan desplazarse hasta Almería, y disfrutar de las posibilidad que la ciudad les ofrece”. Además, agrega el alcalde, “dadas las deficitarias comunicaciones de Almería con Madrid a día de hoy, el autobús que es un medio con una duración del viaje similar al tren, se abre como otra opción para el viajero por su mayor variedad de horarios”.



Movelia nació en el año 2001 como la primera central de compra de billetes de autobús por internet, con el respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Fomento y de las principales compañías de transporte de viajeros por carretera. En la plataforma se encuentra Busbam, que realiza el trayecto Almería-Madrid, y el índice de satisfacción de los viajeros es muy alto.





Información sobre los turistas

El Ayuntamiento de Almería firmó en 2017 el primer convenio de este tipo con Movelia y, a partir de entonces, lo ha renovando de forma periódica. Gracias al acuerdo, la web turística municipal dispone de un ‘banner’ de acceso a la página de Movelia, lo que ayuda a los visitantes en la organización del viaje y la compra del billete, sin coste adicional. La oferta cultural y turística de la ciudad también está teniendo su reflejo en el blog de inspiración de experiencias www.todobus.es



Gracias al convenio, sin coste económico para el Ayuntamiento, se pueden conocer datos exactos de quienes se desplazan a la ciudad en autobús (desde dónde se desplazan, dónde compraron el billete y a través de qué plataforma). En un año “normal” como 2019 llegaron A Almería por bus cerca de 200.000 viajeros. Datos que permiten al Ayuntamiento “diseñar y dirigir sus campañas turísticas con mayor éxito”, concluye el alcalde. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

