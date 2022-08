Diputación Diputación entrega los diplomas del taller de pintura ‘Carmen de Burgos’ celebrado en Ohanes lunes 15 de agosto de 2022 , 13:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo de estas actividades reside en fomentar la participación sociocultural de las mujeres en sus municipios, de forma especial en los más pequeños La Diputación Provincial de Almería ha entregado los certificados de realización del taller de pintura ‘Carmen de Burgos’ a las mujeres que han participado en esta iniciativa. Estos talleres se llevan celebrando en los municipios de la provincia desde hace 22 años con el objetivo de promover la participación sociocultural de las mujeres en sus pueblos, de manera especial en los de naturaleza rural. La diputada de Familia e Igualdad, Carmen Belén López, ha entregado las acreditaciones de realización a las mujeres de Ohanes que han cursado el taller, y lo ha hecho acompañada por la concejal de Cultura e Igualdad de la localidad, María del Carmen Valverde. La diputada ha explicado que “gracias a estos talleres fomentamos la implicación de las mujeres de nuestros pueblos en actividades de carácter social y cultural. Es una herramienta de la que dotamos a los municipios más pequeños para que puedan ofertar iniciativas de calidad que promueven la participación de las mujeres. Y como resultado final el municipio cuenta con un nuevo mural gracias a este taller”. Asimismo, Carmen Belén López ha destacado la implicación y colaboración de los ayuntamientos con este proyecto que, como ha señalado, “ha permitido su plena consolidación y que, además, se convierta en un punto de encuentro entre las mujeres de nuestros pueblos año tras año en torno a la cultura y el aprendizaje”. Otro de los grandes objetivos de estos talleres consiste en homenajear y divulgar la obra y el legado de la escritora almeriense Carmen de Burgos, referente internacional en la defensa de la igualdad de las mujeres y una de las autoras más prestigiosas y reconocidas de su generación. En esta edición, en el marco del Plan de Asistencia Económica a las Entidades Locales, la Diputación Provincial ha desarrollado un total de 43 talleres en diferentes municipios en las modalidades de pintura, teatro, fotografía y música, para potenciar el papel de la mujer en la sociedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas "Almería de piedra. Construcciones tradicionales en piedra seca"." Novena edición "Ohanes, cultura y tradición"

