Diputación entrega los trofeos de fútbol sala adaptado ‘Almería juega limpio’

sábado 22 de octubre de 2022 , 15:00h

noticiasdealmeria.com La Diputación de Almería acerca el deporte a todos los rincones de la provincia y, dentro de este gran objetivo, uno de sus programas más importantes es ‘Almería Juega Limpio Cohesiona’, con perspectiva inclusiva, promueve la práctica deportiva como vehículo de intervención y disminución de la ‘brecha deportiva’ entre aquellos grupos que requieren una atención especial.Recientemente, en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz, se ha disputado la fase final de fútbol sala adaptado dentro de este programa en el que han participado 105 deportistas repartidos en once equipos pertenecientes a nueve entidades sociales de distintos municipios de la provincia.

El diputado provincial Francisco Álvarez ha participado en la entrega de premios a los equipos participantes y ha destacado que “todos sois campeones. El deporte es una potente herramienta para igualar oportunidades entre almerienses y con su práctica obtenéis muchos beneficios para vuestra salud al tiempo que os divertís compartiendo ocio con compañeros de otras entidades”.



Las entidades que han participado en este programa han sido:



CO Javier Peña (Almería)

Apafa (Vélez Rubio)

CO El Saliente (Albox)

CP Los Carriles (Macael)

CO Asprodalba (Vera)

CO La Esperanza de Pulpí (Pulpí)

CO Asprodesa (San Agustín – El Ejido)

CO Aspapros (Huércal de Almería y Viator)

CO Virgen de Socorro (Tíjola)