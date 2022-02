Diputación Ampliar Diputación fomenta la creación de más de 40 empresas y la formación de 216 alumnos para luchar contra la despoblación viernes 11 de febrero de 2022 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Programa ‘Almería, empleo joven contra la despoblación’ se consolida como una eficaz alternativa para impulsar el emprendimiento entre almerienses menores de 30 años en los municipios más pequeños A lo largo de 2021 la Diputación de Almería ha impulsado la creación, consolidación y crecimiento de más de 40 empresas en 25 municipios pequeños gracias al Programa ‘Almería, empleo joven contra la despoblación’. El objetivo de este proyecto se materializa mediante ayudas económicas, formación y un completo asesoramiento en todo el proceso de emprendimiento que finaliza con la puesta en marcha de proyectos empresariales que contribuyan a fijar población en los municipios con menor número de habitantes en la provincia. ‘Almería. Empleo Joven contra la Despoblación’, con un presupuesto que supera el millón de euros, se ha afianzado como una de las iniciativas más importantes y eficaces en materia de lucha contra la despoblación de cuantas ha planificado la Diputación de Almería, financiada por el Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ), se sustenta en tres grandes ejes de acción: Formación para emprender, Fomento del trabajo autónomo y Fomento de la economía social. La diputada de Iniciativas Europeas y Empleo, Carmen Navarro, hace un balance muy positivo del programa al afirmar que “los objetivos que nos propusimos se están cumpliendo con creces. Estamos logrando apoyar a más de 50 jóvenes a hacer realidad sus proyectos de negocio y que consoliden sus empresas en los municipios en los que desean residir y emprender sus proyectos vitales y profesionales”. En este sentido, la diputada ha puesto de relieve la gran aportación de fondos europeos para materializar esta iniciativa porque, “ese es otro de los grandes objetivos de la Diputación, poner al alcance de los almerienses todos los recursos que Europa pone a disposición de la provincia para que sigamos creciendo y, en este caso, impulsando la creación de riqueza y empleo, de forma especial entre nuestros jóvenes”. Por último, la diputada ha remarcado que este programa, que tendrá continuidad a lo largo de 2022 para seguir fomentando el emprendimiento y la formación, “es una potente herramienta con la que cuenta la Diputación para cumplir con dos de nuestros propósitos más importantes y por los que planteamos acciones desde todas las áreas de forma transversal: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y fijar la población en los municipios del interior”. Los programas del proyecto: Fomento del empleo autónomo y de la economía social, los beneficiarios tienen acceso a ayudas de entre 4.000 y 8.500 euros para terminar de impulsar sus proyectos empresariales. El perfil del solicitante de estas acciones formativas son personas jóvenes de entre 16 y hasta 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que residan o vayan a residir en los municipios de menos de 5.000 habitantes o Carboneras, Mojácar, Macael, Olula del Río o Vélez-Rubio. Las empresas impulsadas a través de esta iniciativa se ubican en los siguientes 25 municipios de Olula del Río, Alhama de Almería, Turre, Zurgena, Balanegra, Purchena, Tabernas, Mojácar, Huécija, Íllar, Oria, Fines, Serón, Macael, Fiñana, Gádor, Tíjola, Vélez-Blanco, Uleila del Campo, Sorbas, Canjáyar, Gérgal, Terque, Arboleas y Líjar. Formación La parte destinada a la formación de ‘Almería, empleo joven contra la despoblación’ ha instruido a 216 alumnos a través de los cursos ‘Espíritu emprendedor’, ‘Turismo y patrimonio’ y ‘Servicios a la piblación’. En total se han desarrollado 22 acciones formativas remuneradas en la zona metropolitana de Almería, Almanzora, Filabres-Tabernas, Los Vélez, Levante y Alpujarra. En 2022 se llevarán a cabo nuevos cursos de ‘Espíritu emprendedor’ con el objetivo de promover la cultura económica y emprendedora en el alumnado y que dispongan del conocimiento necesario para la toma de decisiones y, como novedad, se impartirá otro curso titulado ‘Emprender en el sector agrario’. Esta nueva propuesta pretende dotar a los participantes de unos conocimientos teórico – prácticos necesarios para gestionar, desde el punto de vista técnico agrícola, una empresa en este sector. Entre los dos cursos se contemplan, inicialmente, 12 acciones formativas de las que se beneficiarán 120 alumnos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.