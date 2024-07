Diputación fomenta los rodajes con el Premio Proyecto de Producción de FICAL

lunes 29 de julio de 2024 , 14:58h

Con el objetivo de fomentar la producción audiovisual almeriense rodada en la provincia la Diputación de Almería, en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, pone en marcha el Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almerienses en la edición número XXIII de esta gran cita con el cine. Para ello la institución entregará en esta edición de FICAL un total de 41.000 euros repartidos en cuatro premios, dos para la realización de largometrajes y, otros dos, para la de cortos.

En esta sección podrán participar productoras cinematográficas y/o audiovisuales almerienses, con domicilio en la provincia de Almería. Cada productora podrá presentar un máximo de dos proyectos, indicando el nombre de cada uno de ellos en una única solicitud de inscripción. El plazo de presentación de solicitudes ya se encuentra abierto y se podrán inscribir trabajos hasta el próximo 28 de agosto.

La vicepresidenta de Diputación y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto de relieve la importancia de este concurso que “está directamente dirigida a impulsar el trabajo y el talento de los cineastas almerienses, para que cuenten con una plataforma en la que presentar sus proyectos y, en el caso de que resulten ganadores, puedan encontrar una fuente de financiación fundamental para hacer realidad sus obras audiovisuales”.



En este sentido, la diputada ha remarcado que “los almerienses, tanto los profesionales de la industria audiovisual como el público, son la razón de ser de FICAL y con este tipo de concursos queremos dar alas a su potencial para que puedan plantear sus proyectos y que estos nazcan desde las entrañas de su propio festival. Es una de las secciones de las que más orgullosos nos sentimos porque, además, contribuye a seguir estrechando el vínculo de nuestros escenarios naturales con el séptimo arte”.



Los premios se distribuyen de la siguiente forma:

Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un largometraje almeriense: 17.000 €

Segundo premio al proyecto de producción de un largometraje almeriense: 10.000 €

Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un cortometraje almeriense: 8.000 €

Segundo premio al proyecto de producción de un cortometraje almeriense: 6.000 €

Los premios no podrán concederse ex aequo. No se otorgarán menciones especiales. Todos los premios, además de la cuantía económica, irán acompañados de un trofeo. La convocatoria será tramitada electrónicamente y las solicitudes serán presentadas en el registro de la sede electrónica de Diputación de Almería, siendo obligatorio la utilización de los modelos que figuran anexos a esta convocatoria.

La documentación a cumplimentar podrá obtenerse en la página web de la Diputación de Almería: www.dipalme.org /tablón de anuncios/ FICAL/ 2024 Concurso Proyectos a la Producción Audiovisual. Las bases del concurso también se pueden consultar en la web del festival a través del siguiente enlace: https://www.festivaldealmeria.com/informacion/concurso-proyectos-audiovisuales-almerienses