Matarí pide a España que no reconozca el resultado de Venezuela

lunes 29 de julio de 2024 , 15:08h

El senador del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, ha sido uno de los miembros de la delegación española que viajó a Venezuela para observar las elecciones celebradas ayer, y que fueron expulsados por el régimen de Maduro. En una declaración pública, Matarí ha denunciado que las elecciones "no han sido libres" y que el resultado "no es transparente", y ha pedido al Gobierno de España que no siga siendo "cómplice de un tirano como Maduro".

Matarí ha explicado que la delegación española había viajado a Venezuela para garantizar la transparencia y la libertad del proceso electoral, pero que fueron expulsados por el régimen de Maduro para evitar que fueran testigos directos del fraude electoral. "Había un temor fundado de que esto podía pasar, de que se podía producir un fraude electoral. Por eso quisimos estar allí. Y por eso nos impidieron la entrada", ha advertido.

El senador almeriense ha afirmado que la comunidad democrática internacional tiene que exigir que la voluntad de los venezolanos sea respetada y que se presenten todas las actas de todas las mesas electorales. "El Gobierno de España no debe reconocer el resultado proclamado por el dictador hasta que no se verifiquen el 100% de las actas electorales", ha asegurado.

Matarí también ha lamentado la cercanía de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro, y ha recordado que el expresidente Rodríguez Zapatero ha sido un gran valedor del régimen. "Es inaceptable que el Gobierno de España esté más cerca del dictador Maduro que de la oposición democrática", ha dicho.

Por último, el senador almeriense ha trasladado la solidaridad de todo el Partido Popular de Almería al pueblo venezolano, y ha pedido que se respete su voluntad y se garantice la transparencia y la libertad en el proceso electoral.