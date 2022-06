Diputación Ampliar Diputación publica las bases de ‘Almería en corto’ de la edición XXI de FICAL martes 07 de junio de 2022 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Festival Internacional de Cine de Almería ya calienta motores para su nueva edición y abre la convocatoria de su concurso decano, cuyo plazo de presentación concluye el próximo 29 de julio La Diputación Provincial de Almería prepara la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que volverá a llenar la provincia de ilusión y pasión por el séptimo arte del 18 al 27 de noviembre de este año. La institución ha abierto la convocatoria y publicado las bases del concurso decano de FICAL: ‘Almería en corto’, cuyo plazo límite para la presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 29 de julio. Los cineastas que quieran participar en ‘Almería en corto’ deberán inscribir sus cortometrajes a través de una de las siguientes plataformas: Movibeta, Festhome o Clickforfestivals, donde tendrán que completar el formulario de inscripción que estas proporcionan y atenerse a los formatos de vídeo admitidos por cada una de ellas. En el caso de que la cinta esté rodada en un idioma distinto al español, deberá adjuntarse, si no está subtitulada en castellano, el listado de diálogos originales con traducción al español. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha señalado que “desde hace tiempo trabajamos con la máxima ilusión en la nueva edición de FICAL, la gran cita del cine de la provincia y uno de los eventos más destacados de cuantos organizamos. Invito a todos los cineastas, especialmente a los almerienses, a que presenten sus cortometrajes a ‘Almería en corto’, el concurso con el que nació y creció nuestro festival de cine”. FICAL ha dispuesto un total de 12 premios que distribuirán entre los ganadores 24.200 euros. Los premios que se entregarán en ‘Almería en corto’ son los siguientes: · Premio al mejor cortometraje internacional, dotado con 7000 € y trofeo. · Premio al mejor cortometraje nacional, dotado con 4000 € y trofeo. · Premio del público al mejor cortometraje, dotado con 2700 € y trofeo (*Este premio se decidirá mediante el voto del público asistente a cada una de las sesiones. Las papeletas de votación del público se aceptarán, siempre y cuando se puntúe a todos los cortometrajes exhibidos en cada sesión; en caso de exhibición en streaming el sistema de votación se especificará en cada plataforma, siempre teniendo en cuenta el número de visionados y el total de votaciones de cada obra). · Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) al mejor cortometraje andaluz, dotado con 2300 € y trofeo. · Premio de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) al mejor cortometraje almeriense, dotado con 2200 € y trofeo. El jurado de este premio estará formado por profesionales designados por la AP-APAL y un miembro de la organización con voz, pero sin voto. · Premio a la mejor dirección, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio al mejor guion, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio Cecilio Paniagua a la mejor fotografía, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio a la mejor interpretación femenina, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio a la mejor interpretación masculina, dotado con 1000 € y trofeo. · Premio especial a los valores y derechos humanos-Amnistía Internacional, dotado con trofeo. Este premio se concederá por un jurado designado por Amnistía Internacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

