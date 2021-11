Diputación reconoce al tejido empresarial almeriense su implicación con la responsabilidad social

Crash Music, Mármoles Sol, Luxeapers, Ingeniería Solar Energy, Primaflor y Michelin España – Portugal, han sido las empresas galardonadas en 2020 y 2021







La Diputación de Almería ha celebrado la III gala de los premios de Responsabilidad Social Empresarial, que este año reúne los años 2020 y 2021, tras un año de parón a causa de la pandemia. El acto, celebrado en el Patio de Luces, ha llenado de luz y emoción una noche de reconocimiento a la labor social que realizan las empresas con el objetivo de igualar oportunidades y ayudar a las personas que más lo necesitan.



La iniciativa, impulsada por la Diputación de Almería, a través del Área de Promoción Económica y Empleo, además de reconocer a las empresas premiadas Crash Music, Mármoles Sol, Luxeapers, Ingeniería Solar Energy, Primaflor y Michelin España – Portugal, ha entregado dos menciones especiales a GERIAL (Servicios Geriátricos de Almería) y a FOCAL “Jornadas ODS AgroAlmería” por la labor tan esencial que han realizado durante la pandemia.



El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha destacado la importancia que tiene la responsabilidad social desde la perspectiva empresarial. “Es un compromiso latente de las empresas por la difusión de valores, la búsqueda de la igualdad de oportunidades y el apoyo a causas sociales como las que hoy se reflejan en este acto. Objetivos todos ellos que compartimos e impulsamos desde la Diputación Provincial como puntos cardinales de nuestra acción política”.



Además, ha añadido que: “La Diputación Provincial trabaja incansablemente cada día para que el motor de empleo, riqueza y productividad de esta provincia, nuestras empresas, siga creciendo y desarrollándose porque el beneficio de todos vosotros será el de los almerienses. Caminaremos juntos para abordar el cumplimiento del gran reto que nos marcamos al inicio de la legislatura: la lucha contra la despoblación”.



Por último, el presidente provincial ha reconocido la labor tan importante que realizan las ONG´S en la provincia en uno de los momentos más complicados de la historia, la pandemia generada por el COVID19. “Las ONG´S que nos acompañáis y os lleváis hoy un pedacito de esfuerzo de estos grandes empresarios y todos sus trabajadores por mejorar la calidad de vida de todos los almerienses. Llegáis donde las instituciones no llegan”.



Por su parte, la diputada de Desarrollo Económico, Carmen Navarro, ha destacado que “la apuesta de la Diputación Provincial, junto a las empresas de la provincia, por la responsabilidad social ha dado un paso más a esta convocatoria con la creación de un Plan Provincial que permita diseñar la acción social de las entidades de la provincia”, con el objetivo de llegar a toda la sociedad almeriense. Este Plan inluye los Premios, jornadas formativas, seminario provincial dirigido a corporaciones locales y personal de los ayuntamientos y cursos formaivos en RSE, entre otras acciones”.





Seis premiados y dieciocho candidaturas

Esta III edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial han reconocido, como valor añadido, las empresas de 2020 y 2021. Los premios, cuyo destino irán a las ONG´S que hayan elegido las empresas, cuentan con 3 modalidades en función del número de trabajadores.



En la modalidad ‘Micro y pequeñas empresas’, han sido galardonadas Crash Music S,L. cuyo premio será la ONG Fundación Music For All y Mármoles Sol, que se lo ha otorgado a la Asociación para la Integración, Desarrollo y Aprendizaje (AIDA).



Diego Ferrón, director de Crash Music ha destacado la apuesta que han realizado por la inclusión y como su fórmula se está implantando en otras provincias, mientras que Carmen María García, directora comercial de Mármoles Sol, ha puesto el acento en la importancia de los valores y el legado familiar como eje clave del éxito.



En la modalidad ‘Medianas Empresas’, las galardonadas han sido la empresa de encurtidos Luxeapers S,L. e Ingenia Solar Energy y las ONG´S destinatarias son A Toda Vela y ASALSIDO (Asociación Síndrome de Down).



Sergio Viñolo, CEO de Luxeapers ha agradecido el premio que les permite ayudar a asociaciones como A Toda Vela y ha puesto el acento sobre la trascendencia de la sostenibilidad. Por parte de Ingenia Solar Energy ha recogido el premio su director, Francisco Javier Fernández, que ha incidido en la apuesta de la empresa por el deporte y, sobre todo, “pensando en quien ayudamos a hacer realidad objetivos que mejoran la sociedad”.



Por último, en la modalidad ‘Grandes empresas’, Primaflor y Michelin España – Portugal han sido las elegidas como ganadoras entre el jurado. Los destinatarios son la Fundación Cepaim ‘Convivencia y Cohesión Social’ y ALTEA Autismo Almería.



David Parra, de Recursos Humanos de Primaflor, ha querido compartir el premio con “los grandes protagonistas de este evento que son las asociaciones que dedican su día a día a ayudar a otras personas”. La directora general de Michelín España Portugal, María Paz Robina, ha manifestado que este reconocimiento “nos ayuda a poner en valor todo lo que realizamos con las personas en el centro y por un futuro más sostenible”, y ha dedicado el premio a Javier Deleyto, director del Centro de Experiencias Michelín de Almería, que falleció el pasado mes de octubre.



Las menciones especiales que se entregaron al principio, para Servicios Geríatricos de Almería, (GERIAL), fue recogida por su administrador, Antonio Carrión, que subrayó “tener siempre el compromiso social como eje”. La otra distinción, para FOCAL, por la organización de las Jornadas Objetivos Desarrollo Sostenible agroAlmería la recibió Alfonso Rubí, presidente del Foro Ciudadanos de Almería que “esta mención es un aliciente para continuar con nuestra labor de más de 20 años”.



Las empresas que han participado en esta edición, además de las premiadas, han sido:







