Profesor Peter Hotez: “Los movimientos anticiencia producen más muertes que el terrorismo y las guerras”

Tal y como ha explicado este experto mundial, se trata de un movimiento “muy potente” en Estados Unidos, con un gran respaldo económico y apoyado por la extrema derecha estadounidense así como por importantes ONGs. Estas corrientes contrarias a la vacunación, según el profesor, “son la principal causa de muerte en Estados Unidos”, donde más de 150.000 ciudadanos han perdido la vida por rechazar la vacuna frente a la Covid-19.



En este sentido, Peter Hotez ha lamentado la politización del movimiento antivacunas, que ha supuesto un descenso importante de las coberturas de vacunación en los lugares más conservadores de Estados Unidos, donde también las muertes por la Covid-19 están divididas políticamente.



Asimismo, se ha referido a la desigualdad en el reparto de las vacunas contra el coronavirus y ha explicado que su equipo de investigación está desarrollando una vacuna contra la Covid-19 más asequible para que pueda ser suministrada en países de ingresos bajos y medios.



Por último, ha asegurado que las vacunas no causan autismo, un asunto que Hotez aborda científicamente y en profundidad en un libro titulado “Las vacunas no causaron el autismo de Rachel” y escrito como investigador y como padre de una joven con autismo. Según su autor, esta obra rebate un importante argumento de los antivacunas. Eminencias mundiales en vacunación

Este jueves, 11 de noviembre, las ponencias celebradas en las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas se han centrado en la pandemia, la respuesta de la salud pública y de la industria farmacéutica a la crisis sanitaria, las vacunas frente a la Covid-19 y cómo se ha vivido esta situación desde distintos ámbitos de la sociedad.



Esta primera jornada de trabajo ha contado también con la participación de otros expertos mundiales en vacunación, como los profesores Stanley Plotkin, impulsor de las vacunas contra la rubéola, la rabia y el rotavirus y Juan José Picazo, catedrático de Microbiología Clínica y expresidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, ambos galardonados con las distinciones del Instituto Balmis de Vacunas en reconocimiento a su contribución en el avance de la vacunación. En este acto de entrega fueron entrevistados por el los doctores Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador del área de Pediatría de Vithas Almería y Granada, y Federico Martinón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.



Ambas eminencias han recordado sus inicios en medicina y en la investigación en vacunas y ofrecieron su opinión personal sobre los movimientos antivacunas y el futuro de la pandemia. Así, el profesor Plotkin ha asegurado que “no hay una vacuna contra la estupidez” y ha reconocido que es muy difícil contrarrestar las corrientes anticiencia. Además, ha destacado el desarrollo de la vacuna frente a la rubéola como uno de los hitos más importantes de su carrera. Tal y como ha explicado, hizo pediatría clínica en los años 90 y vio cientos y cientos de casos de rubéola y el daño que producía esta enfermedad en los niños y sus madres. “Me siento orgulloso por esa vacuna, por lo que evita. Creo que es lo mejor que podíamos haber hecho”, ha señalado.



Por su parte, el profesor Picazo ha destacado la importancia de los pediatras en España, a quienes los padres acuden para pedir consejo y orientación. Por ello, ha subrayado que cuando se inicie la vacunación frente a la Covid-19 en menores de 11 años, “tendrán que tener una respuesta unánime” en favor de estas vacunas.

Participación de los creadores de las vacunas contra la Covid-19

La pandemia ha ocupado un papel destacado en este primer día de congreso. El desarrollo de la vacuna contra la Covid-19 es el mayor esfuerzo científico y médico de la historia, que ha supuesto una gran inversión económica y de recursos para evaluar y aprobar las vacunas en un tiempo récord.



Las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas han reunido, en una misma mesa redonda, a algunos de los responsables de las vacunas frente a la Covid-19 que se están administrando en todo el mundo en la actualidad.



En esta mesa, titulada “La respuesta urgente de la industria farmacéutica a la pandemia: presente y futuro de las vacunas frente a la Covid-19”, los ponentes, algunos de los responsables de las vacunas frente a la Covid-19 que se están administrando en todo el mundo en la actualidad, han asegurado que el futuro ha llegado con nuevas tecnologías para el desarrollo de vacunas y que el reto para los gobernantes va a ser destinar más recursos.



En cuanto a las “Otras visiones de las vacunas en la pandemia”, el foro que ha reunido a profesionales de otros ámbitos sociales para ofrecer su experiencia personal, cabe destacar el repaso a las informaciones falsas publicadas sobre vacunación frente a la Covid-19 que ha llevado a cabo, en clave de humor, el Dr. José García Sicilia, expresidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. Por su parte, el periodista Pedro Manuel de la Cruz, director de La Voz de Almería, ha puesto en valor la labor de los medios de comunicación que “han estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia”.



La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, Gema Martínez Soler, ha asegurado que estos profesionales sanitarios han actuado como escudo frente al virus, mientras que Iñaki Alegría Coll, presidente de la ONG Alegría sin Fronteras, ha lamentado el desigual reparto de las vacunas, que no llegan por igual a los países desfavorecidos y ha recalcado que el 97% de la población de Etiopía no está vacunada.



Necesidad de incrementar la cobertura vacunal en la adolescencia

En la mesa redonda sobre las vacunas en la adolescencia, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, y la pediatra María Garcés Sánchez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) han destacado la importancia de la vacunación en esta etapa vital, en la que las altas coberturas vacunales en la infancia descienden considerablemente. Así, han propuesto la posibilidad de recuperar la vacunación en los centros educativos para ampliar esas tasas de inmunización.



Ambos expertos se han referido a la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y han destacado los estudios que demuestran que esta vacuna protege frente a los cánceres ocasionados por este virus y han insistido en la importancia de vacunar a ambos sexos y no solo a las niñas. “Hablamos de un patógeno que es puramente humano, que se transmite por vía sexual y que si nos inmunizamos todos podríamos erradicarlo”, ha recalcado María Garcés.



También han hecho mención a la vacunación contra el meningococo en sus diversos tipos y han apostado por una futura vacuna pentavalente contra este virus. “Las vacunas combinadas solucionan muchos problemas”, ha apostillado Fernando Moraga Llop.



Sentido homenaje al profesor Alfonso Delgado Rubio

Uno de los momentos más emotivos de la jornada de este jueves ha sido la conferencia del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Merino, en homenaje al profesor Alfonso Delgado Rubio, expresidente de la Asociación Española de Pediatría fallecido el pasado mes de enero.



Navarro Merino ha destacado su dedicación a la vacunología, siendo “el primero que empezó con los cursos de vacunación cuando no todo el mundo hablaba de ello”. “El profesor Alfonso Delgado Rubio ha sido de las personas que más ha hecho por las vacunas en la última década”, ha asegurado y ha recordado que era “un hombre que no dejaba a nadie indiferente, para lo bueno o para lo malo. Pero así era Alfonso: de frente”. A quienes le quieren tal y como ha dicho, “nos queda la responsabilidad para que su legado investigador y científico no quede en el olvido. El entendió desde el primer momento que el cuidado de los pacientes se debe entender, pero también enseñar”.



La programación de las Jornadas para este viernes, 12 de noviembre, se centrará en las infecciones. Así, tras el simposio a cargo de MSD con el título “Isla de las infecciones: hoguera de colaboración”, se celebrará la mesa redonda “Una visión de 360º a la prevención de la enfermedad meningocócica invasora”, con la participación, entre otros, de Federico Martinón Torres, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; Shamez Ladhani, pediatra consultor en enfermedades infecciosas del St George's Hospital (Londres); y la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, Cristina Regojo Balboa.



Posteriormente, tendrá lugar la ponencia sobre infecciones respiratorias. En ella intervendrán Esther Redondo Margüello, jefa de sección del Centro de Salud y Vacunación Internacional de Madrid; el investigador José Yuste Lobo, del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III; Raúl Ortiz de Lejarazu, consejero científico del Centro Nacional de Gripe; y Jaime Jesús Pérez Martín, en representación de la Asociación Española de Vacunología.



Esta XVIII edición finalizará con un resumen de las Jornadas a cargo de Valentín Pineda Solas, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y Javier Díez Domingo, jefe del área de investigación en vacunas en la Fundación FISABIO.



Las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Almería, del Ayuntamiento almeriense, el servicio provincial de Turismo de la Diputación “Costa de Almería”, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Vithas, MSD, Pfizer, GSK, AstraZeneca y Moderna. 