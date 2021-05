Diputación se suma al ‘Agro’ almeriense y exige mantener los caudales del Trasvase Tajo-Segura

sábado 15 de mayo de 2021 , 15:25h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de la Institución ha participado en la manifestación que han convocado los regantes y que se ha celebrado de forma simultánea en Alicante, Murcia y Huércal-Overa





El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, ha participado este mediodía en la manifestación que han convocado los regantes del Levante Almeriense para mostrar su rechazo a la reducción de caudales del Trasvase Tajo-Segura.



Los alcaldes y concejales del Levante Almeriense se han unido en a este acto reivindicativo convocado por agricultores de Almería, Alicante y Murcia y el Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo – Segura en el municipio de Huércal-Overa. La delegada de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, ha participado en este acto que ha consistido en una ‘tractorada’ y manifestación en vehículos, así como una concentración con la lectura de un manifiesto que se ha leído de forma simultánea en las tres provincias.



El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha destacado la importancia de un trasvase que afecta de forma directa a 2,5 millones de personas y que se pretende reducir de forma unilateral, sin diálogo ni consenso: “La reducción del caudal en 11 hectómetros obedece a criterios ideológicos y no técnicos. Lo que hoy exigimos al Gobierno Central es que prime los criterios técnicos a cualquier otro interés”.



Del mismo modo, Javier A. García ha destacado que el único objetivo es que se aproveche el agua y se convierta en motor de empleo y riqueza: “No queremos robarle el agua a nadie, queremos aprovechar el agua sobrante. No podemos olvidar que este trasvase ha contribuido al desarrollo de la provincia y a generar empleo, riqueza y potenciar el PIB de España”.



Por su parte, Sánchez Torregrosa ha asegurado que “el trasvase ha sido un elemento fundamental a la hora de afrontar los momentos más duros de la pandemia, ayudando a evitar el desabastecimiento de los mercados y los hogares españoles y europeos”. Además, ha destacado que “durante sus 42 años de existencia el trasvase Tajo-Segura ha sido un factor esencial para el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo y riqueza en las regiones del Sureste de España”.



En este sentido, la delegada ha puesto en valor el acto desarrollado hace un mes en Almería cuando “el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se aliaron en defensa del trasvase con la firma en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, de una Declaración Institucional para proteger los intereses del Levante español”. Torregrosa ha pedido desde el Gobierno andaluz “diálogo al Gobierno de Sánchez frente a una decisión unilateral e injusta que supone un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año”.



Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que esa agua no sólo es de los regantes es de toda la comarca: “Esa agua ha permitido que nuestra comarca pueda crecer y que se convierta en un referente agrícola. Todos los habitantes de la comarca tiene y deben sumarse a estas reivindicaciones”.



El máximo responsable de los regantes, Fernando Rubio, ha destacado que “reducir el trasvases es destruir empleo y riqueza, aumentar la contaminación y convertir el Levante Almeriense en Desierto y Paro”.