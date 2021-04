Diputación y ASEMPAL piden colaboración institucional para que los fondos europeos lleguen a las empresas

miércoles 28 de abril de 2021 , 20:18h

La Estrategia inversora Agua-Energías Renovables-Alimentos ofrece los mejores activos de Almería para mejorar el futuro.





“Estamos, sin duda, ante una ocasión única para que Almería pueda dar un paso de gigante con los fondos europeos como aliados. Las empresas de la provincia están dispuestas a invertir, a liderar proyectos y apuestan por la colaboración público - privada, pero necesitamos agilidad administrativa, eficiencia, colaboración entre administraciones y la máxima definición para que las empresas puedan acceder a los fondos de recuperación”.



Con estas palabras ha inaugurado el presidente de Asempal, José Cano, el encuentro digital celebrado hoy bajo el epígrafe “La oportunidad de los fondos europeos Next Generation para el sector del agua”, en el que han participado expertos tanto de los fondos europeos como de la cadena de valor del agua: saneamiento, reutilización, regadío, depuración, infraestructuras y abastecimiento urbano.



Esta nueva iniciativa se ha desarrollado en el marco de la Estrategia inversora Agua-Energías Renovables- Alimentos que promueven Asempal y la Diputación de Almería para captar fondos europeos, y en la que ambas entidades siguen avanzando.



El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la Confederación Empresarial y el vicepresidente de la Diputación, Oscar Liria, y clausurado por el director general de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona.



Durante su intervención, el presidente de Asempal enfatizó el gran desafío que tenemos por delante para mejorar el futuro y el liderazgo que Almería puede ejercer aportando sus mejores activos. “La mayor eficiencia en el uso sostenible del agua, unas tecnologías de agua que no tienen parangón en el mundo, la capacidad de integrar todo tipo de recursos hídricos y un modelo agroalimentario con la menor huella hídrica de Europa y de mayor seguridad alimentaria. En Almería mimamos cada gota de agua”.



Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Óscar Liria, ha puesto de relieve la gran oportunidad que supone para el desarrollo de la provincia de Almería en infraestructuras hídricas los fondos europeos Next Generation. En este sentido, Liria ha defendido la alianza entre Diputación y Asempal para potenciar la estrategia inversora en el eje AGUA – ENERGÍA – ALIMENTOS en la provincia y cómo a través de estos fondos se podrían hacer realidad esos grandes proyectos “que significarían un punto y aparte en la consolidación del liderazgo mundial de nuestro principal motor económico: la agricultura”.



En esta línea, el vicepresidente ha destacado que “ahora se hace más necesario que nunca intensificar nuestra alianza para lograr este gran objetivo que potenciará aún más la economía y el empleo en la provincia de Almería”, y ha pedido al Gobierno de España que estime “este gran proyecto” que fortalecerá el crecimiento de Almería. Por último, ha recordado el compromiso de “la Diputación de Almería y el Gobierno de la provincia que dirige Javier Aureliano García por la apuesta y defensa de aquellas iniciativas que mejoren el suministro, la calidad y optimización del agua”.





La importancia de acercar la información sobre los fondos europeos a las empresas

Sobre la situación actual de los fondos, los avances de su aplicación y la manera de poder acceder a estos, ha informado el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la Confederación Española de CEOE, Luis Socías, quien ha detallado la arquitectura de los fondos Next Generation dirigidos a la transformación del modelo productivo español. “La forma en la que las empresas van a poder acceder a estos fondos será por un criterio general de concurrencia competitiva a través de dos grandes instrumentos, por un lado, licitaciones de contratos públicos, por ejemplo, para infraestructuras, y por otro, las convocatorias de subvenciones, que son ayudas que el sector público va a dar con destino a proyectos de inversión de empresas. Estos proyectos van a exigir cofinanciación”.



“El partido se está empezando a jugar, los fondos ya están aquí, y por ello es importante que las empresas trabajen en proyectos que sean solventes, maduros para que empiecen a ejecutarse a corto plazo y que estén alineados con el Plan Nacional “España Puede”, tanto en sentido material como procedimental”, hizo hincapié el jefe de Oficina de proyectos europeos de CEOE.



Al hilo, el vicepresidente de Asempal y director corporativo de Primaflor, Cecilio Peregrín, ha destacado la importante labor que está realizando CEOE, poniendo a disposición de las empresas la plataforma CEOExEuropa, que recoge un hub completo de fondos públicos e incorpora un sistema de alertas para que las empresas puedan estar al tanto de todas las licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones que diariamente se publican.

Grandes retos en regadío, abastecimiento, depuración y reutilización.

Para debatir sobre las oportunidades de los fondos Next Generation en los ámbitos del regadío, depuración, reutilización y abastecimiento urbano, Asempal y la Diputación han reunido a cuatro expertos que han intercambiado impresiones y propuestas, bajo la moderación de Francisco Javier Martínez, del Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería.



Así, Pedro Parias Fernández de Heredia, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, (FERAGUA), ha hecho hincapié en que “para garantizar la sostenibilidad del regadío son fundamentales dos retos: agua a un coste asumible para el agricultor y productos de calidad orientados al mercado a precios competitivos para el consumidor”. Puso el acento, igualmente, en las políticas palanca diseñadas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destacando que solo tres están relacionadas con el regadío y que no se destinan suficientes recursos para este ámbito.



Por otro lado, ha resaltado como una de las inversiones más significativas para Almería, la de los proyectos que se articularían a través de SEIASA, Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, enfocados a la descarbonización, desalación y regeneración, entre otros.



En materia de abastecimiento urbano, Pedro Rodríguez Delgado, vicepresidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), ha señalado como grandes retos para el sector, “la sostenibilidad, combatir al cambio climático y adaptarnos, así como el uso responsable del agua. Hay situar al agua en el lugar de importancia que le corresponde. Cualquier proyecto que se realice en este sector nunca debe ser considerado como un gasto si no como una inversión para garantizar agua en el futuro “.



En el ámbito de la depuración y reutilización, Zouhayr Arbib, responsable del Área de Sostenibilidad del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia, ha hecho mención a la asignatura pendiente que aún tiene España en materia de depuración y tratamiento de aguas residuales, lo que se ha traducido en elevadas sanciones de la UE. “Tenemos un importante déficit en inversiones en infraestructuras del agua, 2.500 millones de euros, ya que hay depuradoras al final de su vida útil y otras están desfasadas al no cumplir los parámetros que se exigen actualmente. En España solo reutilizamos el 7% del agua, siendo el sector agrícola el destino más idóneo para su aprovechamiento. Hay que hacer terciarios y analizar los existentes por si cumplen los requisitos del reglamento europeo de 2020”.



El encuentro ha sido clausurado por el director General de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, quien ha desgranado las actuaciones que ha impulsado la Consejería en estos dos últimos años en materia de recursos hídricos, destacando los relativos a la depuración: se han licitado 490 millones de euros en obras en Andalucía con cargo al canon de mejora autonómico resultando beneficiados 553 municipios, con 313 proyectos en marcha y 86 obras ya iniciadas.



En abastecimiento urbano, ha destacado las 17 actuaciones de interés en la comunidad autónoma de abastecimiento en alta con una inversión de 430 millones. También ha detallado las actuaciones realizadas en gestión y mantenimiento de patrimonio hidráulico, mantenimiento de presas y conducciones en alta, entre otras, así como la firma del Pacto Andaluz por el Agua.



“Europa nos está pidiendo proyectos transformadores y el agua es uno de los principales elementos transformadores para Andalucía. Los fondos europeos nos permitirían asegurar los regadíos y garantizar el abastecimiento en cantidad y calidad, teniendo en cuenta a la industria y al turismo. También fomentar la digitalización, por ejemplo, en la detección de fugas o en una mejor gestión de los recursos ante diferentes procedencias de los recursos. Reutilización de las aguas depuradas, regeneración, digitalización y garantizar el abastecimiento con el objeto de preservar el recurso son pilares fundamentales”.