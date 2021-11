Almería Diputación y Ayuntamiento apoyan a la Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía en su asamblea en Almería martes 09 de noviembre de 2021 , 14:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, han trasladado su compromiso de seguir apoyando la celebración de eventos como han hecho durante la pandemia



La Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía - AREA ha elegido Almería para la celebración de su Asamblea General, que se ha desarrollado esta misma mañana, y que ha recibido la visita inicial del concejal delegado del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y del diputado de Cultura y Cine de la Diputación Provincial, Manuel Guzmán, que han arropado así al sector de los eventos culturales que tan difíciles momentos han pasado a lo largo del año y medio de pandemia, con suspensión de eventos, reducciones de aforo y otras consecuencias derivadas de las medidas sanitarias adoptadas en cada momento.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, les ha trasladado su compromiso con el sector, recordando a los empresarios que “Almería durante mucho tiempo ha abanderado la organización de eventos culturales, de la #CulturaSegura, estando al lado del sector cuando trabajar era tan difícil y complicado. Los números están ahí y son muy claros. Desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021, más de 300 nombres propios han actuado en nuestra ciudad. Almería, con el Área de Cultura al frente, ha sido una de las ciudades con mayor actividad cultural en nuestro país en esta inédita situación pandémica a la que, esperemos, le queden ya los últimos coletazos y que vivamos un 2022 lo más normalizado posible”.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha señalado que “es un orgullo y un privilegio que la Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía (AREA) haya elegido Almería para celebrar su asamblea. Han sido momentos difíciles para el mundo de la cultura, porque ha sido un sector que no ha podido trabajar. Las Administraciones públicas tienen que estar más cerca que nunca de la cultura. Que estéis hoy aquí para nosotros es una satisfacción, porque eso indica que Almería sigue siendo un referente para la cultura a nivel regional”.



El presidente de AREA, Jesús Martos, ha querido dar “las gracias al Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial almeriense por su colaboración con esta Asamblea Extraordinaria, así como al Hotel Gran Fama. La Gala de entrega de los reconocimientos al sector de la música de 2021 se han podido celebrar en Almería gracias a estas colaboraciones”. Un encuentro profesional para “darnos a conocer los proyectos nuevos, artistas, orquestas, festivales… de cara a las programaciones culturales y de Ferias y Fiestas que esperamos poder celebrar ya, con total normalidad”.



Los más de 30 socios que componen AREA han decidido otorgar los siguientes reconocimientos al sector de la música de Andalucía, entregados en la cena de gala de la Asamblea de hoy: Artista Revelación: Antoñito Molina; Carrera Artística: Paco Candela; Embajador Andaluz en el Exterior: Tomatito; Mejor programa de Radio, “El Show del Comandante Lara”, Canal Sur Radio. El reconocimiento es triple: al propio Comandante, David Gallardo-director y Carmelo Villar, productor musical; Mejor programa de TV, a Canal Sur TV por “El Verano de tu Vida” , por su apoyo y respaldo a las Orquestas en Andalucía. Dicho reconocimiento recaerá sobre Toñi Moreno, presentadora, Alberto del Pozo, director y Juan Antonio Fernández, de la orquesta Vintash; Trayectoria Producción Musical de Andalucía, Javier García Pelayo, Gong Records y Ediciones; Reconocimientos a los socios jubilados y/o profesionales andaluces por su trayectoria, sean socios o no: Jose Luis Rodríguez, Angelita Dueñas, Rafa Reyes, Felipe Expósito, Jose Granado y Eloy Pérez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

