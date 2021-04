Diputación y Clasijazz impulsan el I Festival on line ‘Preparados, listos, Jazz’

jueves 01 de abril de 2021

Clases, Talleres, Conciertos, Jam Sessions y entrevistas dinámicas conforman la programación que llenará de música, del 2 al 4 de abril, los hogares a través de redes sociales y plataformas como Twitch y Youtube





La Diputación Provincial de Almería y Classijazz se han unido para impulsar el I Festival on line ‘Preparados, listos, Jazz’ que se celebra del 2 al 4 de abril a través de redes sociales y plataformas digitales como Twitch y Youtube.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director de Clasijazz, Pablo Mazuecos, han presentado esta mañana las clases, talleres, conciertos, Jam Sessions y entrevistas dinámicas que conforman la programación que llenará de música y jazz los hogares de los espectadores a través de este novedoso formato.



En este evento se van a dar cita músicos que se han formado a través de la iniciativa conjunta de la institución y Clasijazz ‘Ilusionando con el Jazz’, así como músicos de primer nivel que compartirán escenario ‘on line’ con otros grandes músicos referentes en España y que forman parte de la Clasijazz Big Band Pro.



El diputado Cultura y Cine, Manuel Guzmán, se ha mostrado orgulloso de afianzar la colaboración con Clasijazz: “Este proyecto es un paso más en nuestros proyectos conjuntos para la promoción del jazz y la formación musical de los almerienses. Es una oportunidad única para abrir la actividad jazzística de la provincia a todo el mundo a través de la red de redes”.



En este sentido, se ha mostrado convencido de que, al igual que nuestras actividades presenciales han sido todo un éxito, esta iniciativa va a marcar un antes y un después por lo novedoso del formato.



Por su parte, Mazuecos ha desvelado cuáles son las actividades que se van a desarrollar del 2 al 4 de abril:



· Clases y Talleres: Explicaciones temáticas sobre determinados aspectos de la música a destacar y calendarizadas en el punto anterior.



· Jam Sessions: Interpretaciones en grupo con repertorio variado que pueden seguir los asistentes online. También se anuncia el tema que se está haciendo por si alguien quiere tocarlo desde su casa.



· Conciertos: Actuaciones de grupos de Clasijazz tanto de grupos como de big band



· Entrevistas dinámicas: Para hacer los conciertos más amenos, entre temas se explicarán aspectos curiosos de los temas que se interpretan y se podrán resolver dudas desde los comentarios de las plataformas online.



Mazuecos ha asegurado que “esta iniciativa surge del buen hacer de la Diputación y la situación para el artista y para el sector es muy grave y sin su apoyo este festival no sería posible”. El director de Clasijazz ha destacado que en la actualidad la Cultura está ayudando a fijar la población y a convertir “Almería en tierra de Jazz”. “Julián Sánchez se ha trasladado desde Brasil a Terque porque Almería resuena entre los artistas de nacional como un destino idóneo para el swing y el jazz”



Las actividades son muy variadas y están abiertas a todos los públicos a través distintas plataformas: Youtube, Facebook Live, Twitch e Instagram. Los asistentes podrán conectarse a cualquiera de esas redes para acceder al contenido.



También habrá una línea para niños con diferentes actividades didácticas interdisciplinares como la siembre y el cuidado de la Naturaleza con especialistas y también aderezado con música en directo.







PROGRAMACIÓN

Del 2 al 4 de Abril de 2021





2 de Abril Viernes:



- 16:00 h Taller “Iniciación al Jazz y la Música Moderna con Pablo Mazuecos”



- 18:00 h Taller “Cómo tocar en Big Band con Víctor Jiménez, Miguel Moisés y José Carlos Hernández."



- 20:00 h Concierto Clasijazz Big Band Pro “Grandes Crooners del Jazz ”





3 de Abril Sábado:



- 10:00 h Taller “Jazz & Naturaleza: aprende a sembrar con música” desde Huerto Serendipia



- 16:00 h Jam Session Eléctrica – Clasijazz Ensemble



- 18:00 h - Taller "El trombón en el Jazz con José Diego Sarabia."



- 20:00 h – Concierto Valmuz



- 22:00 h – Retransmisión Concierto “Clifford Brown with Strings” con comentarios del solista Julián Sánchez





4 de Abril Domíngo:



- 10:00 h – Taller de BeatBox para niños con David Galera



- 16:00 h – Jam Session: "Un trío de Jazz para ti (batería, contrabajo y piano)" con explicación de los temas, comentarios de cada instrumento, etc “Almería Jazz Team”



- 18:00 h - Combo dirigido por Daahoud Salim con alumnos de la Escuela de Música Moderna de Clasijazz.



- 19:00 h – Sesión DJ & Jazz “Dj Pakardo & Diego” con invitados CJBb Pro.