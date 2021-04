Diputación publica la ‘Historia del flamenco en Almería’ escrita por Antonio Sevillano

viernes 30 de abril de 2021 , 10:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, ha calificado este estudio como “el más amplio y profundo que se ha escrito sobre este arte en nuestra tierra”







El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García ha presentado hoy los tres volúmenes que conforman ‘Historia del flamenco en Almería’ que ha escrito Antonio Sevillano Miralles y que ha editado el Instituto de Estudios Almerienses (IEA). El acto se ha llevado a cabo dentro de las actividades programadas en la Feria del Libro de Almería.



García, que ha estado acompañado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán y el propio autor, Antonio Sevillano, ha asegurado que “hoy presentamos el estudio más amplio y profundo que jamás se haya escrito sobre el flamenco en nuestra tierra”.



“Historia del flamenco en Almería’, de Antonio Sevillano, es una obra compuesta por tres volúmenes: ‘Almería por tarantas’ y dos tomos de ‘Almería Flamenca. Flamenco en el siglo XX (1927-1996)’. El flamenco se respira, canta, toca y baila en la provincia de Almería. Esta gran obra de Antonio Sevillano es una prueba irrefutable de ello y también nos enseña que ahora, la historia del flamenco en nuestra tierra también se lee, se consulta y se aprende”, ha asegurado García.



También ha apuntado que “este riguroso trabajo de Sevillano otorga a la provincia de Almería y sus artistas el lugar que merecen en la historia del flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. El flamenco es un motivo más que tenemos para sentirnos orgullosos de ser almerienses. Me gustaría destacar la figura y el trabajo de Antonio Sevillano, que dedica horas y horas de minucioso estudio y ahora comparte con toda la sociedad ese excelente trabajo de investigación”, ha dicho Javier A. García del autor de esta gran obra.



El presidente de la Institución Provincial ha elogiado la labor que lleva a cabo Sevillano. “Pasa tantas horas en el archivo y hemeroteca de Diputación que se ha convertido en uno más de esta casa. Una situación que nos ilusiona mucho porque con su labor divulgadora da sentido al esfuerzo documental que realiza la Diputación para conservar nuestra historia”.



Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha calificado la obra ‘como una de las más importantes publicadas por el Instituto de Estudios Almerienses a lo largo de su historia”. Guzmán ha señalado que “Almería no se entiende sin el flamenco y el flamenco no se entiende sin Almería”.



“Es mucha la afición que hay en Almería por el flamenco y son muchos los pueblos que hacen del flamenco su principal actividad cultural. Tenemos grandes profesionales en torno al flamenco, grandes guitarristas, grandes cantaores y bailaores y bailaoras”, ha señalado Guzmán, al tiempo que ha dejado claro que “tenemos una obligación, como es dar a conocer y enseñar todo lo que conlleva el flamenco”.



Antonio Sevillano, autor de esta obra, ha dado las gracias a la Diputación y al Instituto de Estudios Almerienses y de manera especial a Javier A. García, Manuel Guzmán y Francisco Alonso por apostar por esta publicación desde el primer momento. Sevillano ha hecho una petición expresa al presidente de Diputación como es “que Almería tenga el próximo año un día en la Bienal de Flamenco de Sevilla, porque aquí hay artistas de calidad para ello”, ha dicho.



Sevillano ha hecho un recorrido por la obra ‘Almería por tarantas. Cafés cantantes y artistas de la tierra’, obra que ya se editó en 1996 por el IEA y que ahora vuelve a reeditarse dentro de esta gran historia del flamenco. “He respetado prácticamente lo que se publicó en su día, aunque sí he ampliado la biografía de Pedro El Morato, una figura clave en el flamenco almeriense”.



Luego hay dos volúmenes dedicados a la historia del flamenco desde 1927 a 1996. En ese amplio recorrido, Sevillano ha afirmado que “superado el esplendor de los cafés cantantes, una nueva estética referida a la exposición pública y comercial toma el relevo como es la ópera flamenca. Su fecha de presentación fue en la plaza de Toros en julio de 1927 con Pepe Marchena como destacado reclamo”.



La primera parte de la obra concluye con la fundación de la Peña El Taranto. El segundo volumen continúa con la aparición de la peña Los Tempranos y El Morato, hecho que hace que “el aficionado se incorpore masivamente y gozosamente a los Festivales que anualmente se convocan”, ha dicho Sevillano.



“En 1967 tiene lugar el Potaje gitano de Almería en la Plaza Vieja donde hubo cante y baile, y al año siguiente se incorpora la guitarra” apunta Sevillano que ha dejado claro que “la copla ocupa igualmente el espacio que se merece en la obra, con artistas y estilos intercambiables. A ello se suma la radio, medio determinante en la divulgación y fidelización del flamenco”, ha concluido Sevillano.



El acto se ha cerrado con la actuación de Mayte Beltrán y su cuadro que han interpretado varios palos flamencos.