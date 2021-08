Capital Dispositivo especial de limpieza para la ‘No Feria’ viernes 20 de agosto de 2021 , 22:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería refuerza también la recogida de residuos con mayor número de contenedores selectivos, un servicio de recogida en turno de mañana para el recinto ferial y otro de tarde para el centro





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha establecido un dispositivo especial de limpieza que, activado desde el pasado 18 de agosto y completando el servicio ordinario de limpieza que se presta en la ciudad, vendrá a atender todas las necesidades que se puedan producir en los días señalados para la celebración de la Feria, a pesar de su suspensión oficial. El dispositivo trabajará bajo la supervisión de los técnicos municipales, con el objetivo de atender eficazmente las demandas y necesidades de limpieza de aquellas zonas en las que se desarrolle alguna actividad.



Un dispositivo que se verá incrementado, para atender de forma particular la zona centro y el Recinto Ferial, con la incorporación de 20 operarios, en los turnos de mañana y tarde. El objetivo de esta parte del dispositivo es la de mantener en un estado óptimo de limpieza las zonas consideradas como de mayor afluencia, en este caso zona centro, recinto ferial, sus accesos y zonas aledañas (La Goleta, Vega de Acá…)



En cuanto a medios materiales, a destacar la disposición de ocho servicios de agua entre baldeo y equipos de hidrolimpieza para reforzar, principalmente, la desinfección diaria de todo el Recinto Ferial, y de cinco equipos de barrido mecánico o mixto, con los que poder atender cualquier necesidad y/o eventualidad.



La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que “el objetivo de este dispositivo de refuerzo es atender todas las necesidades que puedan producirse en torno a la organización de aquellos eventos que se celebren en el marco de esta ‘no Feria’. A pesar de la suspensión de la Feria, hemos entendido necesaria reforzar la atención en materia de limpieza", ha subrayado.



Además de las tareas de barrido, baldeo y recogida de papeleras, incluidas en los diferentes turnos y servicios establecidos, el dispositivo se completa con hasta seis equipos de acción inmediata cuya función será la de acometer limpiezas que puedan generarse como consecuencia de botellones ilegales u otras acumulaciones de suciedad inesperadas.





En el Recinto Ferial quedarán instalados 47 contenedores de RSU de carga trasera (1.100 litros) con capacidad total de 51.700 litros. A ellos se suma la ubicación de otros diez contenedores para envases (amarillo) y otros cinco para papel y cartón (azul). Estos contenedores para residuo selectivo tienen una capacidad de 3.200 litros. También en el entorno de la Plaza de Toros se dispondrán cuatro contenedores añadidos a los existentes en la zona, reforzando allí también las tareas de recogida.



La zona centro verá también reforzada las condiciones actuales de contenerización aumentando en diez el número de contenedores más de 1.100 que se colocarán, a partir de mañana, en la zona comprendida entre el edificio de Correos y la Plaza Virgen del Mar.



Además de los medios mecánicos empleados para la recogida de residuos, estas labores vendrán acompañadas con la limpieza de contenedores y entornos empleando para ello lavacontenedores e hidrolimpiadoras. Si fuera preciso, atendiendo a las necesidades de cada lugar y momento, el número de contenedores se verá ampliado en cada caso.



Dispositivo limpieza intensiva

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Almería mantendrá el dispositivo especial de limpieza intensiva desplegado sobre el Recinto Ferial y sus alrededores los domingos 22 y 29 de agosto, coincidiendo con el inicio y finalización de estos días de ‘No Feria de Almería’.



Así se ha decidido, conjuntamente, entre el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria de limpieza, Entorno Urbano, dando continuidad a las labores que ya se desarrollaron sobre la zona el pasado domingo y el lunes, festivo.



Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Almería mantendrá el dispositivo especial de limpieza intensiva desplegado sobre el Recinto Ferial y sus alrededores los domingos 22 y 29 de agosto, coincidiendo con el inicio y finalización de estos días de 'No Feria de Almería'.

Así se ha decidido, conjuntamente, entre el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria de limpieza, Entorno Urbano, dando continuidad a las labores que ya se desarrollaron sobre la zona el pasado domingo y el lunes, festivo.

Estos trabajos vendrán a reforzar las tareas de limpieza que, de forma particular, se desarrollarán diariamente en el Ferial, albergando a lo largo de la próxima semana la celebración de conciertos, en el recinto de conciertos al aire libre, y la instalación de atracciones, puestos de restauración y de habilidad.

