Capital La Hermandad de la Virgen del Mar encarga su pregón al alcalde viernes 20 de agosto de 2021 , 21:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde recibe de la Junta Gestora de la Hermandad de la Virgen del Mar las pastas de pregonero



La Junta Gestora de la Hermandad de la Virgen del Mar ha entregado esta tarde al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, las pastas de pregonero, grabadas con su nombre, "para que lleve aquí el pregón con el que esperamos mañana llegue al corazón de todos los almerienses".



El alcalde, elegido como pregonero de la Virgen del Mar de este año, ha agradecido el gesto y ha mostrado "la enorme ilusión" con la que ha asumido esta responsabilidad, en la que "espero estar a la altura", ha dicho.



El pregón tendrá lugar mañana sábado, día 21, las 21.00 horas en la Basílica de la Virgen del Mar, Patrona de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

