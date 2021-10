Capital Dispositivo policial para evitar vandalismo en Halloween viernes 29 de octubre de 2021 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de no estar organizadas actividades masivas, el Ayuntamiento ha preparado un operativo para prevenir incidentes





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad y de la Jefatura de la Policía Local, ha establecido un amplio dispositivo policial, al igual que hiciera el año pasado, para evitar actos de vandalismo en lo que vuelve a ser la Noche de 'No en Negro', como han denominado al operativo, que en esta edición tampoco contempla actividades en la vía pública para evitar riesgos sanitarios innecesarios.



Lamentablemente, la del 31 de octubre se trata de una noche, que este año cae además en puente, en la que viene siendo habitual algunos comportamientos incívicos contra los autobuses urbanos, escaparates de comercios e incluso entre grupos de jóvenes, con las consiguientes molestias y riesgo para los vehículos de transporte público y ciudadanos, en general. De hecho, la pasada noche un autobús de la Línea 20 recibió una pedrada en Loma Cabrera que provocó la rotura de una luna lateral, afortunadamente sin provocar víctimas, aunque sí obligó a suspender el servicio.



Por ello, a los turnos habituales de tarde y de noche, a los que se sumarán los operativos desplegados en los cementerios al cierre de los mismos (18.00 horas), se añadirá estos días un operativo especial que vigilará los puntos más sensibles del término municipal como medida preventiva para intentar evitar actuaciones vandálicas que atenten contra la convivencia.



La concejala de Seguridad, María del Mar García Lorca, advierte de que la Policía Local “va a estar muy pendiente de que la normalidad sea la tónica habitual y vamos a seguir trabajando en una labor de prevención para intentar evitar cualquier actitud vandálica y procurar que las de este puente sean también unas noches tranquilas”, afirma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

