México: ¿los deportes más populares? viernes 29 de octubre de 2021 , 16:56h En México, el deporte es uno de los mejores medios de entretenimiento. Entre las disciplinas deportivas más seguidas y practicadas en el país, el fútbol es lo primero. Entonces el béisbol y el boxeo se suman a esta lista. Pero tenga en cuenta, sin embargo, que estas dos últimas disciplinas no son realmente consideradas por los mexicanos como un pasatiempo de primera elección. Según una encuesta, solo el 42% de la población del país realiza alguna forma de ejercicio físico. Para el mexicano, por tanto, es mucho más entretenido ver el deporte que practicarlo. Así que conozcamos estos deportes más populares en México. El fútbol Como en la mayoría de los países sudamericanos, el fútbol que siempre se ofrece en https://22bet.co.tz/live/ es el deporte más popular en México y obviamente el más jugado. También es muy consumido en el mundo de las apuestas deportivas. El fervor de los mexicanos por el fútbol es uno de los más famosos del mundo. El ambiente en los estadios y la pasión mostrada por la afición es increíble. La Liga Mexicana de Fútbol tiene un nivel muy alto y cuenta con una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo. Boxeo El boxeo es el segundo deporte más popular en México. Además, es la disciplina deportiva la que le ha permitido a México hacerse un nombre en el panorama europeo tanto en la categoría amateur como en la profesional. Efectivamente, el campeonato mexicano de boxeo es uno de los más cualitativos del planeta. En el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Nueva York, hay alrededor de 20 boxeadores mexicanos registrados. A los boxeadores mexicanos les va muy bien lejos de su tierra y la lista de deportistas con una excelente trayectoria es bastante larga. Béisbol Está lejos de ser el deporte rey en México, pero aún ocupa el tercer lugar en este ranking. Entre los equipos mexicanos más populares se encuentran los Sultans de Monterrey, los Red Devils y los Tires of Quintana. Se espera que el béisbol gane cada vez más popularidad en México a lo largo de los años. Además, poco a poco está ganando impulso en el mundo de las apuestas deportivas. Por lo tanto, tiene muchas posibilidades de atraer aún más multitudes. En México, hay dos grandes ligas, cada una con 15 equipos. La Liga del Pacífico y la Liga Nacional se componen de 3 divisiones geográficas: Oeste, Este y Central. El béisbol es el deporte favorito de los mayores de 50 y debe haber suficiente entusiasmo para el inicio de cada competencia en el país. Toreo México es el país con más toreros y ruedos del mundo. Esta práctica que tiene 500 años es bastante controvertida y criticada, porque según los observadores, los animales son maltratados. Sin embargo, las corridas de toros son completamente legales en México, aunque hasta hace unos años estaba prohibida. El Monumental ubicado en la Ciudad de México es considerado el estadio más grande del mundo.

