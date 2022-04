Almería Ampliar Distrito Sanitario Almería refuerza el servicio de fisioterapia jueves 21 de abril de 2022 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan de la Cruz Belmonte señala que esta medida trata de hacer más accesible el servicio a los ciudadanos almerienses Distrito Sanitario Almería ha reforzado el servicio de fisioterapia en los centros de salud con el incremento de profesionales así como de salas distribuidas en las distintas Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Distrito, para llevar a cabo las sesiones y contribuir de esta manera a minimizar la demora en Atención Primaria. El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que “esta medida trata de hacer más accesible el servicio a los ciudadanos almerienses llevándolo hasta sus centros de salud”. Para ello: “Hemos contratado a tres fisioterapeutas en el Centro de Salud Vega de Acá que hacen posible que se puedan realizar sesiones tanto en horario de mañana como de tarde, y dos más para el Centro de Salud de Alhama de Almería y la UGC Río Nacimiento. Por la tarde se ha reforzado asimismo la UGC Níjar con un fisioterapeuta más, y el Centro de Alta Resolución (CARE) Nicolás Salmerón con un profesional”. Distrito Sanitario Almería suma así un total de 20 fisioterapeutas que atienden en los centros de salud a los pacientes derivados principalmente por medicina de familia. Dolores de espalda, cuello, hombre y traumatismos menores son las principales dolencias asistidas por los equipos de fisioterapia de Atención Primaria. En lo que a material se refiere, tanto el Centro de Salud de Vega de Acá, como el de Alhama de Almería han sido dotados con nuevo equipamiento en salas completamente adaptadas para poder llevar a cabo la recuperación de las lesiones tratadas por personal altamente cualificado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

