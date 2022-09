Deportes Doble podio de Bec McConnell en la general final de la Copa del Mundo domingo 04 de septiembre de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Val di Sole cerraba este domingo una larga y apasionante temporada de Copa del Mundo para Primaflor-Mondraker-Genuins. Una aventura que arrancó en Petrópolis, muy cerca de Río de Janeiro, en la primera semana de abril y que ha concluido en las montañas alpinas de Italia tras nueve mangas en las que Bec McConnell nos ha emocionado con sus actuaciones y su forma de afrontar una competición tan exigente. Primero encadenando victorias en Brasil, Albstadt y Nove Mesto, llegando incluso a doblar triunfo en Alemania en la manga de short track; posteriormente, ya en la recta final de campeonato, asimilando con entereza, aunque sin renunciar a dar el máximo, unas últimas carreras en las que sus piernas no le permitieron pelear con las mejores. Siempre con una sonrisa, agradeciendo su trabajo al equipo que le acompaña en cada desplazamiento; sin euforia desmedida en la cima ni abatimiento cuando los resultados deseados no llegaron. El balance final se hubiese firmado a buen seguro hace un año, ya que la australiana ha concluido segunda tanto la general absoluta de la Copa del Mundo como la clasificación específica en la disciplina corta, logrando un doble podio de mucho mérito en la mejor competición por equipos comerciales del Mountain Bike, en ambos casos por detrás de la suiza Alessandra Keller. Despedida en Val di Sole Rebecca sufrió al máximo para concluir entre las veinte mejores (19ª) esta última manga de la Copa del Mundo, suficiente para superar en la general a la neerlandesa Anne Terpstra pero no para conservar su ventaja sobre la helvética del conjunto Thomus. En las carreras masculinas, Francesc Barber firmó una prueba de más a menos completando así las nueve mangas en su primera temporada de Copa del Mundo, una experiencia a buen seguro muy útil de cara a los tres años que aún le restan en la categoría sub 23. También Jofre Cullell finalizo en Val di Sole su segunda temporada élite en esta competición, donde sus mejores resultados en esta parte final de año llegaron en las mangas de short track. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.