Capital La alcaldesa María Vázquez en la buñuelada popular del barrio de San Vicente domingo 04 de septiembre de 2022 , 17:11h Escucha la noticia Acompañada de varios concejales del Equipo de Gobierno destaca la "dedicación" que prestan las "buñueleras" cada año dando sentido a esta tradición tan arraigada en el barrio y como parte de sus fiestas Más de treinta años, y cada día más popular, alcanza el tradicional reparto de buñuelos que cada año, con ocasión de las fiestas de San Vicente, se celebra en esta barriada de la capital. Una tradición arraigada de la que son protagonistas más de una veintena de "buñueleras" a las que hoy se ha sumado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Ataviada con un 'mandil' preprarado para la ocasión por las "expertas artesanas del buñuelo", la alcaldesa, acompañada de varios concejales del Equipo de Gobierno, ha participado en el reparto de buñuelos y chocolate entre las decenas de vecinos que se han dado cita en este acto. Vázquez ha elogiado "la labor que realizan las más de veinticinco mujeres que desde primera hora de la mañana se han encontrado para preparar la masa y elaborar con ella los buñuelos que hoy todos hemos degustado", una labor para la que se han empleado ciento veinticinco kilos de harina y que se ha completado con la preparación de unos cien litros de chocolate. La alcaldesa ha animado además a "que no se pierda esta tradición que acompaña las fiestas del barrio desde hace treinta años", recordando su evolución cuando "en sus inicios apenas se empleaba un kilo de harina y cinco litros de leche para elaborar el chocolate, lo que demuestra la evolución y participación cada vez mayor que tiene esta tradición, que lo es gracias a la desinteresada y animosa participación de las mujeres buñueleras de este barrio". Por su parte Bienvenida Pascual, presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Ilusión Fénix' ha agradecido la presencia en este acto de la nueva alcaldesa y de los concejales que, como el de Economía y Hacienda, Juan José Alonso, pregonaba este viernes el inicio de las fiestas del barrio.

