Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar ‘Dona Vida al Planeta’ de RAEE Andalucía hace una parada en Berja jueves 17 de noviembre de 2022 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para concienciar sobre la importancia de reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos La campaña ‘Dona Vida al Planeta’, impulsada por RAEE Andalucía ha hecho una parada en el municipio de Berja este miércoles para concienciar sobre la importancia de reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos para evitar que acaben en la basura o arrojados en las calles. La concejala de Servicios, Cecilia Martín, junto con el concejal de Agricultura, Jorge Moreno, asistieron al punto informativo que estuvo situado en la Plaza de la Constitución y en la Plaza Porticada, asesorando a los vecinos sobre cómo se pueden reciclar los distintos aparatos electrónicos de los hogares. En el punto informativo se entregaron distintos regalos de la campaña así como tickets con un código para participar en el sorteo de un patinete eléctrico o una tablet. RAEE RAEE Andalucía tiene por objeto incrementar la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en nuestra región. Está impulsado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la región y que son: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee’s, Ecotic y European Recycling Platform. Una de las actuaciones de RAEE Andalucía es concienciar sobre la importancia de la correcta gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos para la sociedad. A través de la normativa vigente se busca evitar totalmente la eliminación de RAEE en vertederos (que está prohibida), reducir la peligrosidad de sus componentes e incrementar la recogida selectiva y respetuosa con el medio ambiente. Creemos firmemente en el potencial que la recuperación de RAEE tiene para Andalucía a nivel ambiental y económico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

