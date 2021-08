Sociedad ¿Dónde puede encontrar reseñas sobre los mejores casinos en línea de España? Escucha la noticia Tanto los principiantes como los jugadores experimentados se enfrentan a la elección de casinos online seguros. Qué tener en cuenta para elegir bien si los anuncios son tentadores, pero no siempre son ciertos, y los comentarios de otras personas son subjetivos. En portales como online-casino.org.es se presenta la clasificación de los mejores casinos en línea que pagan dinero real. Con su ayuda, es fácil encontrar un sitio con las condiciones adecuadas y asegurarse de que el operador sea confiable. El sitio web online-casino.org.es tuvo la oportunidad de tener una reseña del experto Romain Feriolo acerca de cómo elegir un casino online. Clasificación real y reseña de los mejores casinos 2021 Una clasificación es una lista ordenada de sitios que brindan acceso a los juegos de azar en línea, siempre presentan opiniones de casinos en línea en español. Para crear las reseñas de casinos online, los expertos de portales se registran en los casinos online, estudian el rango y las condiciones, prueban la velocidad de retiro de fondos, y luego, hacen una reseña detallada de cada sitio de juego. Finalmente, sobre la base de criterios objetivos, les otorgan una calificación. Los siguientes puntos son los que se tienen que tener en cuenta en los sitios web de reseñas. Licencia de casino en línea Una licencia es un indicador importante, aunque no el único, de la confiabilidad del sitio. El regulador internacional en el campo de los juegos de azar emite permisos. Para obtener una licencia, el operador debe cumplir varios requisitos: Ser una empresa legal, no una persona física.

Tener un capital estatutario no inferior a la cantidad establecida. Por ejemplo, la Comisión maltesa incluso obliga a abrir cuentas de reserva para liquidar con los jugadores en caso de quiebra.

Proporcionar al regulador una descripción completa de los juegos que estarán disponibles en el sitio.

Utilizar software certificado.

Pasar periódicamente las comprobaciones para que coincida con el generador de números aleatorios.

Pagar una cuota por la emisión o renovación de la licencia. Criterios de evaluación de confiabilidad La licencia no puede servir como una garantía del cien por cien, aunque en igualdad de condiciones, es mejor elegir un operador que tenga licencia. Se puede evaluar la reputación de acuerdo con otros criterios. Control de honestidad por palabras del experto Romain Feriolo El sitio, que no engaña a los jugadores, se somete periódicamente a pruebas de software para que coincida con el generador de números aleatorios. La auditoría es realizada por un tercero, lo que hace imposible la manipulación de los resultados. Otra oportunidad para verificar la integridad del sitio es a través del sitio web del regulador. Es necesario encontrar el registro de licenciatarios e ingresar los detalles en él: el nombre de la persona jurídica, la dirección del registro, el número del documento de autorización. Si la licencia está actualizada, esta información estará en la base de datos. Además, el regulador recopila estadísticas de violaciones, en las que se puede ver si uno de los jugadores hizo reclamos contra el operador o no, lo que terminó en disputa. También hay que leer leyes acerca de juego en internet incluidas en la legislación de España, por ejemplo la siguiente. Los mejores fabricantes de software Los juegos de casino en línea son software que está protegido contra piratería y almacenado en los servidores de los desarrolladores. Las ranuras son: Licenciados: son fabricados por proveedores que tienen un permiso especial.

Auto-escritura (scripting): se desconoce su origen, rendimiento, volatilidad y cumplimiento de reglas. Los desarrolladores de software confiables también obtienen una licencia y prueban las aplicaciones de juegos para que coincidan con el generador de números aleatorios. No transmiten a los operadores las ranuras en sí, sino el acceso a ellas. Esta es una garantía de que el casino no puede alterar los resultados del sorteo. Entre los proveedores confiables se encuentran las empresas: NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Endorphina y varias docenas de otras empresas. La presencia de estos fabricantes en los casinos es un signo de buena reputación. Además un casino confiable tiene que tener oportunidad de pago por Skrill, Neteller o Paypal. Comentarios de los jugadores No puede centrarse exclusivamente en los comentarios en Internet, ya que no todos contienen información confiable. Pero sobre una compañía confiable en la red, incluida en el ranking de los casinos oficiales en línea de rublos según los jugadores, prevalecen las reseñas neutrales o positivas, y los usuarios hablan sobre si el sitio está permitiendo retirar dinero. Los comentarios se pueden también encontrar en Reddit o en algunos streams de Twitch. Trabajo del soporte técnico Los empleados del casino en línea legal son educados, correctos en la comunicación con los visitantes y responden rápidamente a las preguntas. En los sitios que están dirigidos a la audiencia de España, el soporte acepta apelaciones en español, por lo que no habrá problemas en la comunicación. Sitio oficial verificado Un sello distintivo de un buen patio de recreo es un sitio con gráficos de alta calidad, sin errores y con un alto nivel de protección basado en los protocolos de cifrado HTTPS y SSL. Al ir a dicha página, el navegador debe mostrar una conexión segura (el signo verde es un bloqueo).