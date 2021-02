Sucesos Dos detenidos por el asalto con armas a un cortijo de Pechina con sus moradores dentro viernes 12 de febrero de 2021 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Guardia Civil de Almería, detiene en una reciente operación a dos personas por robo con violencia e intimidación con arma de fuego, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y amenazas.



A uno de los detenidos se le responsabiliza también de un delito de atentado a agente de la autoridad al morder a uno de los agentes que le trasladaba al reconocimiento médico que había solicitado.



Los agentes tienen conocimiento a través del Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. – 062) de la comisión de un robo con violencia y uso de armas de fuego en un cortijo de la localidad de Pechina (Almería).



Los agentes se trasladan al lugar y las víctimas les informan que dos personas han entrado forzando una ventana de la vivienda y una vez en el interior y amenazándoles con armas de fuego han registrado toda la casa en busca de dinero.



Se inicia una minuciosa investigación en la que las primeras actuaciones permiten identificar el vehículo usado por los autores y su identidad, siendo reconocidos sin ningún genero de duda por varios testigos, además uno de los detenidos había mandado “solicitudes” de amistad a través de una conocida red social a una de las víctimas en varias ocasiones.



En el desarrollo de la investigación los agentes de la Guardia Civil realizan una completa reconstrucción de los hechos en la que comprueban como la vivienda ha sido objeto de un minucioso registro.



Además acreditan como las dos personas poseen un amplio historial delictivo con antecedentes por delitos contra el patrimonio, lesiones, robo/hurto de uso de vehículo, resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad, falsificación de placa de matrícula, etc…



En la fase final de la operación los agentes proceden a la localización y detención de los autores del robo, que ponen a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de los de Almería junto a las diligencias instruidas, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

