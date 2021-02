Sociedad Elige correctamente un filtro de agua para grifo Escucha la noticia ¿Sabes cuantos litros de agua hay que beber al día para estar sanos? Pues entre dos y tres, unos ocho vasos aproximadamente. ¿Qué calidad tiene el agua potable que sale por el grifo en nuestra casa? En general es buena y no merece la mala fama que suele recibir, pero eso sí, que sea “buena” quiere decir que cumple con una normativa legal cuyo fin es que no sea perjudicial para nuestro organismo. Dicho de otro modo, es “buena” porque no es “mala”. Es por esta razón que puedes consultar una comparativa con los mejores filtros para grifo porque con ellos puedes conseguir dos cosas complementarias, como eliminar las impurezas que sin llegar a ser dañinas para nuestro organismo, desde luego no nos hacen bien, y por otro reencontrarte con el agua en su más pura esencia, aquella de sin sabor, sin olor, y sin color. Y es que no hay nada más molesto que abrir el grifo, llenar el vaso y notar que lo que tenemos ante nosotros, lo que va a entrar en nuestro organismo, tiene olor, color, o sabor… aunque haya pasado los correspondientes controles sanitarios. Un ejemplo es el sabor del agua en las zonas costeras, donde tiene un cierto punto salado, o en aquellos otros sitios donde el cloro se aplica en abundancia por motivos salud, pero que destruyen su sabor y su olor. Los filtros que hay en el mercado son muy variados, y las marcas y los precios también, por eso no es difícil encontrar uno que se adapte tanto a nuestro presupuesto, como al estilo de nuestra cocina. Estableciendo un análisis de la Brita On Tap advertimos algunos otros detalles a tener en cuenta a la hora de elegir el modelo adecuado, porque en este caso, es posible tener acceso tanto al agua filtrada como a la no filtrada, de un modo muy sencillo, moviendo un mando, mientras que con otras, eso no es posible, ya que para hacerlo habría que desinstalar todo el aparato. Del mismo modo, hay que fijarse en cómo sale el agua a través del filtro, ya que no es igual una que te ofrece una única opción, que ésta, donde puede elegir si quieres el clásico chorro –por ejemplo para llenar un vaso o una botella- o tipo ducha, que es muy útil a la hora de lavar la verdura. No dejes de mirar la presión que puede lograr, porque cuanto mayor sea, con más rapidez llenarás cualquier recipiente. Y ojo, un punto muy importante a la hora de comprar el dispositivo, es que analices la duración de los filtros, así como el precio de los mismos. Sin duda estos elementos son claves a la hora de decidir qué comprar. Lo que no parece cuestionable es que cualquier aparato de filtración, por muchos filtros que tengas que comprar, siempre va a resultar mucho más económico que las tradicionales garrafas de agua, las cuales, además de un engorro a la hora de comprarlas, transportarlas y almacenarlas, suponen un estancamiento que nunca sabemos exactamente por cuanto tiempo ha sido.