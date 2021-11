La Delegación de Igualdad impulsa la colaboración entre cooperativas de Níjar y entidades sociales

martes 16 de noviembre de 2021 , 17:21h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El acuerdo de colaboración conseguirá evitar que los excedentes se desaprovechen y se donen a las distintas asociaciones.





La delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería ha cerrado un acuerdo de colaboración tras una reunión mantenida en Níjar la pasada semana, en la que Agro San Isidro, Agrupación Campos del Levante y Níjar Green Bio se comprometieron con Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para donarles el excedente que no pueden aprovechar antes de que se malogre y sirva para el abastecimiento de alimentos a estas entidades.



El delegado territorial, Rafael Pasamontes, encargado de acercar a ambos colectivos, se ha congratulado de poder cerrar este acuerdo. “Hemos podido comprobar la gran cantidad de hortalizas que se pierden diariamente y es de agradecer que estas cooperativas tengan esa responsabilidad social y donen esos alimentos, que pese a mostrar pequeñas taras, están en perfecto estado para su consumo, y las distintas asociaciones puedan hacerlos llegar a los que más los necesitan”, ha expresado el delegado durante la visita a las instalaciones de Níjar Green Bio.



Durante la visita, los gerentes de las cooperativas han guiado a los representantes de las organizaciones por el proceso por el que pasan las hortalizas desde que entran al recinto y han podido ver la cantidad de producto que se desecha al no tener salida en el mercado por tener pequeñas taras aún encontrándose en perfectas condiciones para su consumo y que se ha estado perdiendo hasta ahora, momento en el que las tres entidades podrán periódicamente recoger estos alimentos según su capacidad de almacenaje y reparto de la que dispongan.



Joaquín Sánchez, gerente de esta cooperativa, ha puesto en valor la labor que hacen estas organizaciones en el día a día de la sociedad. “Estamos muy orgullosos de poder ayudar a organizaciones como el Banco de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja con esta donación de productos ecológicos de gran calidad”, ha dicho Sánchez.



Por su parte, Francisco Martín, gerente de Agro San Isidro SA, ha querido destacar que “los agricultores siempre han respondido a las demandas de la sociedad. Es un colectivo trabajador y solidario y desde Agro San Isidro queremos también aportar nuestro granito de arena a la colectividad”; mientras que el gerente de Agrupación Campos del Levante, Juan Antonio Martín, ha mostrado su satisfacción por poder colaborar con la Junta de Andalucía, en este caso con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y con las organizaciones que necesiten su aportación, más aún sabiendo que ese producto va a acabar en manos de gente que realmente lo necesita.



Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, las cuales también han visitado las instalaciones de Níjar Green Bio antes de formalizar el acuerdo, se han mostrado muy agradecidas por la donación que van a recibir periódicamente. “Cruz Roja Española en Almería solo puede mostrar gratitud por la colaboración de las empresas de un sector tan importante en la provincia como el hortofrutícula, dando un ejemplo de su responsabilidad social con la labor de Cruz Roja y nuestra misión. Muestras solidarias como esta nos permiten seguir atendiendo las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables en toda la provincia y, ahora más que nunca, debido a la crisis social que ha provocado la pandemia. Son gestos que muestran el compromiso empresarial y la Humanidad con quienes más nos necesitan”, ha expresado Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja Española en Almería.



Para el Banco de Alimentos, con sede en Roquetas de Mar, esta donación supone un gran respiro para la organización, puesto que por culpa de la pandemia no han podido llevar a cabo grandes recogidas de alimentos. “La demanda de alimentos está empezando a ser superior a la disposición financiera de la entidad en un contexto tan sumamente inesperado como el actual, por lo que este acuerdo servirá para ayudar a muchas personas en toda Almería”, ha explicado Juan Cid, patrón del Banco de Alimentos.



Por su parte, Luis Flores, director de Cáritas en Almería, ha querido agradecer la oferta de colaboración de estas empresas. “Iniciativas como esta ponen de manifiesto su voluntad solidaria y caritativa, para con los más necesitados, intentando, así, paliar una necesidad básica como es la alimentación, en la forma de entrega de parte de sus productos hortícolas. Muchas gracias en nombre de Cáritas y, sobre todo, en el de las personas, futuras beneficiarias, de esta colaboración".